Klaviermusik der Extraklasse zum Auftakt

ADELSHEIM.Die neues Saison der Konzertgemeinde Adelsheim beginnt am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum. Insgesamt vier stimmungsvolle Meisterkonzerte, darunter ein Konzert mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg, werden zu einem niveauvollen und kontrastreichen Programm der Extraklasse gebündelt.

Die Termine für die weiteren Konzerte sind: Freitag, 1. November, Sonntag, 19. Januar, und Samstag, 21. März. Einzelheiten zu den einzelnen Konzerten sowie den weiteren Veranstaltungen von „Kultur in Adelsheim“ können auf der Homepage www.adelsheim.de unter der Rubrik „Freizeit & Tourismus“ nachgelesen werden. Zum Saisonauftakt erwartet die Gäste ein exquisites Klavierkonzert. Die Krakauer Pianistin Anna Maria Miernik fasziniert seit mehreren Jahren die Musikwelt mit ihren ausgeklügelten Programmen und präsentiert ihrem Publikum vorzugsweise Werke polnischer Komponisten, die sie immer mit den Kompositionen Frédéric Chopins in Beziehung setzt.

Anna Maria Miernik ist als Solistin und Kammermusikerin in 35 Ländern und fünf Kontinenten aufgetreten und ist Preisträgerin mehrerer nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe. 2013 führte sie ihre Konzerttour durch Kanada, USA, Neuseeland und Australien, unter anderem auch ins weltberühmte Sydney Opera House. 2015 gab sie ihr Debüt in der Carnegie Hall in New York. Ihr beispielloser Erfolg fand in nur sechs Jahren seit ihrem Studienabschluss an der Krakauer Musikakademie statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten für dieses Konzert im Kulturzentrum gibt es bei der Stadtverwaltung Adelsheim, Telefon 06291/620029, oder können per E-Mail an Silke.Kautzmann@adelsheim.de reserviert werden. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Wer Interesse an allen vier Konzerten hat, kann günstigere Abo-Karten erwerben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019