Kirchen als „Raststätten für die Seele“

Adelsheim/Boxberg.Stille suchen, in Ruhe beten und Kraft schöpfen: Das wünscht sich der Dekan des evangelischen Kirchenbezirkes Adelsheim-Boxberg, Rüdiger Krauth. Unter dem Motto „Raststätten für die Seele“ ruft er dazu auf, die Kirchen neu zu entdecken und die Angebote trotz Corona-Krise zu nutzen.

Herausforderung für Gesellschaft

Krauth richtet sich an die Mitbürger und Kirchenmitglieder mit folgenden Worten: „Die Coronakrise fordert unsere Gesellschaft heraus. Das öffentliche Leben wird stark ausgebremst. Viele Menschen leiden gesundheitlich, sozial oder wirtschaftlich. Viele sind voller Sorgen.

Für die Kirchen bedeutet diese Zeit auch eine große Herausforderung. Gottesdienste, Trauungen und Taufen müssen ausgesetzt bleiben. Bestattungen dürfen nur noch in kleinstem Familienkreis stattfinden. Die Gruppen für die Senioren, aber auch für die Kinder, können nicht mehr stattfinden, die Besuchsdienste haben ihre Arbeit eingestellt.

Als Kirche wollen wir einen positiven Akzent setzen. Unsere Kirchengebäude haben schon immer an die Gegenwart Gottes erinnert. Sie setzten auch in der Krise und in den Zeiten der Angst und Verunsicherung ein Zeichen der Hoffnung. Es gibt in der Region viele offene katholische und evangelische Kirchen. Viele sind durch ein Signet als „offene Kirche“ gekennzeichnet.

Es gibt Radwegekirchen und seit Neuestem auch evangelische Pilgerkirchen. Diese Kirchen sind in der Regel ab Ostern bis zum Reformationsfest tagsüber geöffnet. Wir laden dazu ein, während dieser beunruhigenden Zeit in unseren wunderschönen Kirchen zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen für alles, was noch vor uns liegt. Wer die Stille sucht, wer in Ruhe beten möchte oder wer Kraft schöpfen will, der kann dies sehr gut in einer Kirche tun. Freilich müssen die allgemeinen Verhaltensregeln, die während der Corona-Pandemie gelten, eingehalten werden. Auch in Kirchen darf es momentan keine Versammlung geben.

Aber als Einzelner kann man selbstverständlich in eine Kirche gehen und beten. Vielleicht auch, um eine Kerze zu entzünden oder um sich in die Bibel zu vertiefen. Viele Gemeinden bieten darüber hinaus kurze geistliche Impulse an, die ausliegen.

Entdecken Sie unsere Kirchen als Schätze des Glaubens. Viele unserer Kirchenfenster erzählen Mutmachgeschichten der Bibel. Der Taufstein erinnert an ein Grunddatum in unserem Leben: Ich bin gehalten und nicht allein. Das Kreuz tröstet und verspricht, dass in jedem Ende auch ein neuer Anfang liegt. Die Glocken erinnern uns mehrmals am Tag daran, welche Kraft im Gebet liegt. Hören sie in einer Zeit, da ständig erschreckende und traurige Nachrichten zu hören sind, den Mut machenden Klang der Glocken auf neue Weise.

Schauen Sie, welche Kirchen für sie geöffnet haben. Falls eine Kirche geschlossen ist, fragen Sie, ob die Kirche nicht tagsüber geöffnet werden kann. Ich wünsche Ihnen Durchhaltevermögen und liebe Menschen, die zu Ihnen halten, Gesundheit und eine große Portion Hoffnung! Gott segne Sie!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020