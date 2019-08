Kinderolympiade mit dem TV Sennfeld

Sennfeld.20 motivierte Kinder fanden den Weg in die Fischbachtal-Arena, um an der Sennfelder Kinderolympiade teilzunehmen.

Die Olympioniken wurden in vier Gruppen eingeteilt und nach zwei Kennenlernspielen ging es dann auch schon an die fünf verschiedenen Stationen. In den kindergerecht abgewandelten Disziplinen konnten die Fünf- bis Zwölfjährigen ihr Können unter Beweis stellen. Nachdem sie die Hälfte der Stationen absolviert hatten, gab es zur Stärkung ein Eis.

Mit neuer Energie weiter

Weiter ging es mit neuer Energie an die restlichen Stationen. Bei den Disziplinen Speerwurf, Diskuswurf, Autorennen, Schwämme auswringen und Schießen war für jeden Sportler etwas dabei und jedes Kind meisterte die verschiedenen Aufgaben mit Bravour.

Am Ende gab es noch für jeden Teilnehmer ein Würstchen im Brötchen und alle gingen als Sieger mit einer Urkunde nach Hause.

Auch im nächsten Jahr beachbischt der TV Sennfeld, wieder ein Ferienprogramm für die Kinder anzubieten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019