Kernbohrungbeginnt Mitte Dezember

Möckmühl.Ab Mitte Dezember finden erste Untersuchungen des Bodens in Möckmühl an der Seckach und ab Januar 2021 in den Kommunen Boxberg, Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Oedheim, Ravenstein, Rosenberg, Tauberbischofsheim und Widdern statt.

Die Untersuchungen werden bodenkundlich, ökologisch und archäologisch begleitet und mit den betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten abgestimmt. Grundstücke, auf denen Baugrunduntersuchungen stattfinden, müssen nicht zwingend vom späteren Leitungsverlauf betroffen sein. In den Gemeinden wurden die nun beginnenden Untersuchungen bereits bekanntgemacht. Informationen sowie Lagepläne und Flurstücklisten können in der jeweiligen Gemeinde öffentlich eingesehen werden.

Eigentümer kontaktiert

Die Eigentümer der betroffenen Flurstücke wurden und werden kontaktiert, um das konkrete Vorgehen vor Ort abzustimmen. Kenntnisse zu lokalen Baugrund- und Bodenverhältnissen verbessern die weitere Planung. Im ersten Schritt finden Untersuchungen an Stellen statt, an denen andere Infrastrukturen wie Straßen gequert werden müssen.

Der Baugrund wird mithilfe verschiedener Untersuchungen, wie zum Beispiel Kernbohrungen oder Drucksondierungen, erkundet. Diese Erkundungen liefern auch Kenntnisse zu Bodenkennwerten und Flurabständen wasserführender Schichten. Die Maßnahmen werden mit ökologischer und archäologischer Expertise begleitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020