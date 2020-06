Kein „Symbol“ für die Zukunft

Adelsheim.Ausdrücklich bedauerten Bürgermeister Wolfram Bernhardt und der Gemeinderat, dass das Adelsheimer Schwimmbad in dieser Saison nicht mehr geöffnet wird (die FN berichteten). Der Gemeinderat habe sich in der Klausursitzung mit dem Thema beschäftigt und die Entscheidung getroffen. Die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln seien nur schwer zu erfüllen, außerdem müsse man die Rutschen sperren und praktisch „alles verbieten, was Spaß macht“. Das mache man nicht gerne.

Der Verzicht auf die Saison 2020 habe aber „keinen Symbolcharakter, dass das so weitergehen soll“, unterstrich der Bürgermeister. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020