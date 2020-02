„Kaum isser da, schon fliegt er raus“

Bürgermeister Wolfram bernhardt ist den Rathausschlüssel und auch den Schuldensack los: Die „Gäässwärmer“ haben die Macht im Rathaus übernommen.

Adelsheim. Der „Schmudo“ startete mit dem Zug der „Gäässe“, Hexen, Trachten, Elferrat und ihrem närrischen Gefolge zum Rathaus-Innenhof, begleitet von der Feuerwehr- und Stadtkapelle. Ihr Ziel war es, denn Bürgermeister samt hohem Rat aus dem Rathaus zu verbannen.

Büttel Michael Sauter verlas die Kapitulationsurkunde, dann wurde der „Stadtschulz und dero Ratsherren“ aufgefordert, sich dem närrischen Volk zu zeigen. Weiter gab man dem Oberbürgermeister und den Räten der geliebten Stadt Alleze kund und zu wissen, dass das letzt’ Stündlein des selbstherrlichen Regimes geschlagen habe.

„Vier Millionen muss er stemmen“

Nun regieren die Narren die Stadt regieren und die Rathausmannschaft sei „Gefangene des Humors und der Lebensfreude“. „Wolfram Bernhardt, ei der Daus – kaum isser drin, schon fliegt er raus“, hieß es da.

„Vier Millione muss er stemme – der arme Kerl sitzt in der Klemme. Die neue Halle, des groß Malheur – kostet jetzt vier Millionen mehr!“, reimten die Narren weiter.

Für die Entsorgung der alten Halle hatten die Gäässwärmer noch einen Tipp parat: „Die Entsorgung unsrer alten Halle, übernimmt die Zunft in jedem Falle. Der Balzele-Schreiner hat ganz galant, die halbe Seestadt abgebrannt … Des weeche Schultheis, mach dir keen Stress, halt Dich an Trachte, Hex und Gääss“, so der „heiße“ Rat der „Gäässwärmer“. Schließlich kapitulierte die Verwaltung und übergab den Narren Schlüssel und Schuldensack.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt konterte: „Der Schuldensack ist groß wie nie, da geht jede Gäässe in die Knie – doch hier Überraschung Nummer zwei, ein kleiner Sack ist auch dabei. Da passen vier Millionen rein, am besten nur in großen Scheinen.“ Und er nahm die Machtübergabe von der positiven Seite: „Naja, was soll ich sonst noch sagen?, kann mich bis heute nicht beklagen, mach meinen Job so gut es geht, besuch Termine, wie ihr seht. Und jetzt nehmt eure Schuldensäcke, ich gehe schnell hier um die Ecke, weil, das kann jeder gleich verstehen, ich darf ja jetzt in Urlaub gehen.“

Dann zog das Narrenvolk zur Jakobskirche, um dort den fastnachtlich geschmückten Narrenbaum abzuholen, wiederum begleitet von den Klängen der Stadtkapelle. Bevor Bauhofleute der Narrenbaum aufstellten, bekam das närrische Volk erstmals den neuen Fastnachtswagen der Zunft zu sehen. Weil die Wägen auf den Umzügen immer größer und lauter werden, war die Fußgruppe der „Gäässwärmer“ schwer zu erkennen. Jetzt kann man den neuen Wagen vorschicken und zeigen: „Hier kommt die närrische Truppe vom Allezer Seckachstrand“.

Sitzungspräsident Ralf Ulrich verkündete danach: „Der Narreboom wurd’ ufgestellt, und närrisch ist die ganze Welt – am närrischte im ganze Land ist Alleze am Seckachstrand“. Dazu tanzten die Fastnachter unter dem Narrenbaum und um den neuen Fastnachtswagen zum Allezer Fastnachtsschlager „Hopp-Karline“.

Nachdem Frau Balzele (Cristina Hoarca) dem Schattenkabinett der Stadt und den kommunalen Räten, den Aktiven und Elferräten „grobgünstig“ den Schnaps eingeschenkt hatte, wurde die Urkunde zum „Gäässwärmer“ verlesen, die an den Seestadtbrand im Jahr 1864 erinnert und den Gäässwärmern ihren Namen gab: „In alten Zeiten meldet der Chronist, ein harter Winter gewesen ist. Damit die Gääss nicht leidet große Pein, machte der Balzele ein Feuerlein – dies aber wär auserkommen, und Stall und Gääss sind elend verbronnen“.

Symbolisch wurde die „Allezer Gääss“ verbrannt: „Die Seestadt brennt, un a die Gääss, jetzt wird es alle Narre heeß, die Stimmung steigt, der Jolly lacht, in Alleze is Fasenacht!“ Danach wurde im „Gäässekeller“ in der Tiefgararge des neuen Rathauses weitergefeiert.

