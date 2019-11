Jugendlicher wurde verletzt

Adelsheim.Nach einem Unfall am Dienstagmittag in Adelsheim, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde, ist der Verursacher geflüchtet. Ein 16-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Baron-Carl-Straße von der Schule kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Unteren Eckenbergstraße verzichtete eine von rechts heranfahrende Frau auf ihre Vorfahrt und gab dem Fahrradfahrer zu verstehen, dass er die Kreuzung überqueren kann. Der Jugendliche setzte daraufhin seine Fahrt fort. In diesem Moment beschleunigte und überholte ein vermutlich silbernes Auto den Teenager so, dass er erschrak, bremste und stützte. Der überholende Autofahrer fuhr einfach davon.

