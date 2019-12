Jochen Ehmann als Kommandant im Amt bestätigt

Adelsheim.Zur Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Adelsheim konnte Abteilungskommandant Jochen Ehmann neben den Mitgliedern auch zahlreiche Gäste begrüßen.

Der Abteilungswehr gehören 42 Aktive, sechs Kameraden der Alterswehr sowie acht Mitglieder der Jugendfeuerwehr an. Die Floriansjünger wurden im laufenden Jahr zu 25 Einsätzen gerufen. Darunter waren drei Brände und 13 technische Hilfeleistungen.

Auf Kreisebene wurden verschiedene Lehrgänge (Truppmann 1, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Maschinist für Löschfahrzeuge) besucht. Vier Mitglieder absolvierten die „Heiße Ausbildung“ auf dem Trainingsgelände der Firma IFRT in Külsheim. Das Leistungsabzeichen in Bronze wurde gemeinsam mit zwei Aktiven der Osterburkener Wehr abgelegt. Der Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule wurde von Daniel Friedlein absolviert.

2019 wurden 18 Übungsabende, drei Maschinistenausbildungen und elf technische Dienste abgehalten, die der Pflege und Instandsetzung der Fahrzeuge und Gerätschaften dienen.

Kassenwart Jürgen Berg legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Rolf Friedlein und Michael Günther bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Wolfram Bernhardt wurde die Wehrführung einstimmig entlastet. Danach wurden Andreas Berg in die aktive Wehr und Tim Heimrath in die Jugendwehr aufgenommen.

Aufgrund der absolvierten Lehrgänge wurden folgende Floriansjünger zum Feuerwehrmann befördert: Andre Baschirow, Andreas Berg, Robert Heise, Dominik Ruck, Jonas Wachter und Amyer Wadekar. Des weiteren wurde Daniel Friedlein zum Löschmeister und Thorsten Speckardt zum Oberlöschmeister befördert.

Als Abteilungskommandant wurde Jochen Ehmann im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Frank Bopp, der damit die Nachfolge von Michael Eberhard antritt. Zum Schriftführer wurde Dr. Christian Herrmann gewählt, der die Nachfolge von Jutta Kunze antritt. Als Kassenwart wurde Jürgen Berg im Amt bestätigt. Zu Kassenprüfern wurden Andre Baschirow und Dominik Ruck gewählt.

Auch im Ausschuss gab es Veränderungen, da mehrere Mitglieder ihr Amt nicht mehr ausüben können, unter anderem Erich Henninger, der über 40 Jahren dem Ausschuss angehörte und aufgrund der Altersgrenze nicht mehr gewählt werden konnte.

In den neuen Ausschuss wurden gewählt: Andreas Hirschmann, Jutta Kunze, Thomas Ruck, Jonas Wachter und Kevin Zetzmann. Dem Gesamtausschuss gehören zukünftig Thomas Ruck und Jonas Wachter an. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse dankte Abteilungskommandant Jochen Ehmann Jutta Kunze, Michael Eberhard und Erich Henninger für ihre langjährige Tätigkeit in der Wehrführung.

Im Anschluss überbrachte Bürgermeister Wolfram Bernhardt die Grüße der Stadt und lobte das große Engagement aller Feuerwehrkameraden. Er bedankte sich für die geleistete Arbeit und motivierte besonders die Mitglieder der Jugendwehr, bei der Stange zu bleiben.

Joachim Bade übermittelte die Grüße vom DLRG Ortsverein sowie dem DRK.

Abschließend überbrachte Martin Nagel die Grüße der Abteilungen Sennfeld und Leibenstadt und bedankte sich für die geleistete Arbeit.

