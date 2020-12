Jahreskalender entstanden

Krautheim.Aus dem inklusiven Kunstprojekt „Leck´mich“ des Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter entstand jetzt ein großer bunter Jahreskalender. Pate für das Projekt stand der berühmteste von Berlichingen: Der Götz mit der eisernen Hand. „Er war selbst eine Person mit Behinderung und hatte ein Hilfsmittel ähnlich wie die Künstler“, so Projektleiterin Leonie Büch vom BSK.

Entstanden sind Bilder, Skulpturen und Collagen unter der künstlerischen Leitung von Nina Weitzner. Dank der Unterstützung der Freiherren von Berlichingen wird eine Auswahl von 23 Kunstwerken im Adventskalender an der Front des Roten Schlosses in Jagsthausen zu sehen sein. Der BSK verschenkt den Kalender an alle Krautheimer.

Werktags zwischen 9 und 15 Uhr liegen die Kalender vor dem Haupteingang der BSK-Geschäftsstelle aus. Auch im BSK-Online-Shop ist der Kalender zu bestellen: https://shop.bsk-ev.org/Projekt-Kalender-Leck-mich-2021.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020