Investor verfolgt Projekt nicht weiter

Adelsheim.Der Investor, der im Bereich Volksbank-Parkplatz einen großen Seniorenwohnheim-Komplex errichten wollte, wird sein Projekt nicht weiter verfolgen. Das teilte Bürgermeister Wolfram Bernhardt zum Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Eckenberg-Sporthalle mit. Er habe schon mehrfach nachgefragt, so Bernhardt, nun habe sich der Investor am 8. März per Mail gemeldet und seine Entscheidung mitgeteilt. Nach Informationen des Bürgermeisters habe der Investor aktuell keinen Betreiber für das Vorhaben. Dieses könne zudem auch nicht gegen den Widerstand der Bürger gebaut werden.

In einer der nächsten Sitzungen soll der Aufhebungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Areal gefasst werden. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020