Intern besser qualifizieren

Osterburken.„Wir wirken dem Fachkräftemangel entgegen und erhöhen die Anzahl der Ausbildungsplätze für 2021.“ So lautet das Motto der HDAO GmbH in Osterburken. Die Basis für den Erfolg sind engagierte, kreative und qualifizierte Mitarbeiter, die mit Freude bei der Arbeit sind. Dafür investieren wir in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, um neben den persönlichen Perspektiven der Mitarbeiter, die Qualität, Schnelligkeit und Kostenführerschaft in allen Prozessen sicher zu stellen.

„Talente fördern und fordern, qualifizieren und weiterentwickeln – für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb“, sagt Sabine Schiff, Personal- und Qualitätsleitung bei HDAO. Die Firma setzt verstärkt auf interne Schulungen. Das bereits bestehende Qualifizierungsprogramm „Von Mitarbeiter für Mitarbeiter“, wird um die „HDAO Talentschmiede“ als ein weiterer und wichtiger Baustein zur Sicherung der Qualität und zur Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter ergänzt.

„Gemeinsam haben wir uns entschieden, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so Thomas Haaf, Technischer Direktor und Geschäftsführer der jungen Firma HDAO „insgesamt bilden wir aktuell acht junge Menschen zu Fachkräften von morgen aus.“ „Für weitere sechs Ausbildungs- und Studienplätze haben wir die entsprechenden finanziellen Ressourcen für 2021 aufgestockt“, ergänzt Mario Hermes, geschäftsführender Gesellschafter von HDAO.

Duales Studium

In Kooperation mit der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) bietet HDAO die beiden Ausbildungsberufe Industrieelektriker und Elektroniker für Betriebstechnik an. Als Partner der Dualen Hochschule Mosbach bietet die Osterburkener Firma insgesamt drei Studiengänge an: Bachelor of Engineering Elektrotechnik – Automation, Bachelor of Engineering Elektrotechnik – Infotronik und Bachelor of Science Informatik – Angewandte Informatik.

„Unsere Auszubildenden sind junge technikbegeisterte Menschen, die unsere Leidenschaft individueller Automatisierungslösungen teilen, die motiviert und engagiert für ihre und unsere Ziele einstehen, auch über das erforderliche Maß hinaus“, so Mario Hermes.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.12.2020