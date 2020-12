Integration schreitet trotz Corona-Pandemie weiter voran

Adelsheim.Um die Flüchtlinge und Asylbewerber in Adelsheim ist es in den letzten Monaten still geworden. Corona beherrscht das öffentliche Leben.

Die Integration der Geflüchteten schreitet dennoch weiterhin voran. Nach der Flüchtlingskrise von 2015 sind im gesamten Stadtgebiet von Adelsheim etwa 50 Personen heimisch geworden. Ihre Herkunftsländer sind Syrien, Afghanistan und der Irak. Es sind neun Familien mit insgesamt 25 Kindern und sechs jungen Männern.

Alle Flüchtlinge haben inzwischen in einen geordneten Alltag gefunden. Die Kinder gehen mit gutem und zum Teil sehr gutem Erfolg in die Schule.

Die jungen Männer, die Väter und auch einige Mütter arbeiten in Adelsheim und Umgebung. Fünf Lehrlingsausbildungen (Elektriker, Schreiner, KFZ Mechaniker, zwei Industrie- Mechaniker) stehen zum Teil vor ihrem Abschluss.

Arbeitsplätze werden wahrgenommen im Lager von Fruchtsaft Dietz, bei OBI, Würth und bei GlassLine. Die Post beschäftigt zwei Briefträger. Arbeit wird weiterhin verrichtet in einem Gasthof, einer Bäckerei, in einem Bauunternehmen, in einem Haushalt und als selbständige Änderungsschneiderei.

Fester Arbeitsplatz

Vor einigen Wochen hat eine fünfköpfige Familie einen festen Arbeitsplatz (Schreinerei) zum Anlass für den Umzug nach Hanau genommen. Weiterhin bestehen Kontakte zu drei Syrern, die dabei sind, ihr Studium fortzuführen beziehungsweise zu beenden: Maschinenbauingenieur mit Master in Donaueschingen, Duales Studium bei SAP als Wirtschaftsinformatiker und Wirtschaftsinformatik an der Universität in Hildesheim. Die Betreuung durch den Asylkreis findet in regelmäßigen Besuchen statt mit Arztbesuchen, Hausaufgabenbetreuung und begleitendem Deutschunterricht. Alle geselligen Kontakte in Vereinen sind durch Corona leider zum Erliegen gekommen.

Der Asylkreis freut sich für die Unterstützung und alle Sach- und Geldspenden im vergangenen Jahr. Die Familien sind inzwischen recht gut mit allem Nötigen versorgt, aber nach wie vor gibt es noch Bedarf bei Artikeln für Sport, Spiel, Freizeit und Haushalt.

