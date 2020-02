In die Arbeit der Banken eingeführt

Osterburken.Beim Projekt „Sparen, Anlegen, Vermögen bilden“ der Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung (WBS) Ende Januar, wurden rund 80 Schüler der 8. Klassenstufe des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) in das Wesen der Geldgeschäfte eingeführt. Die Leitung übernahm dabei Jessica Rumez von der Volksbank Kirnau Osterburken. Begleiter waren die WBS-Lehrer Torsten Schmidt (8a), Vera-Katharina Heeg (8b) und Joachim Brümmer (8c). Der neue Bildungsplan von 2016 machte Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung zu einem Lehrfach in Baden-Württemberg, welches in der Regel einstündig unterrichtet wird. Es soll über eine wirtschaftliche Grund- und Allgemeinbildung hinaus auch der Berufsorientierung junger Menschen dienen.

Themen der jeweils rund 90-minütigen Veranstaltung waren unter anderem das Sparen sowie klassisches und Online-Banking.

Jessica Rumez führte den Schülern die thematischen Inhalte anhand vieler Beispiele aus der Berufspraxis vor. So half sie den Schülern sowohl beim Ausfüllen eines Überweisungsträgers als auch beim Lesen eines Aktien-Charts und führte ihnen einen TAN-Generator vor.

Die Kinder zeigten großes Interesse, weshalb im Frühling beziehungsweise Frühsommer bereits das Folgeprojekt „Kredite und Überschuldung“ geplant ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020