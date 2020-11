Hochwasserschutz in Eigenleistung stemmen

Die jüngste Sitzung des Leibenstadter Ortschaftsrates stieß wieder auf großes Interesse bei den Bürgern.

Leibenstadt. Nachdem er Bürgermeister Wolfram Bernhardt begrüßt hatte, informierte Ortsvorsteher Dieter Stahl über coronabedingte Absagen. Leider müssten der öffentliche Waldbegang, die öffentliche Jahresabschlusssitzung mit Bewirtung und auch der traditionelle Seniorennachmittag wegen besonderer Einschränkungen ausfallen. Auch die turnusgemäß im Ortsteil Leibenstadt geplante zentrale Feier zum Volkstrauertag habe man wegen der aktuellen Gefährdungslage auf das größere Gelände vor der Jakobskirche nach Adelsheim verlegen müssen.

Danach diskutierten die Räte den vorgesehenen Glasfaserausbau innerhalb der Ortslage durch die BBV. Bürgermeister Bernhard gab Informationen über die geplante Vorgehensweise und verwies auf die noch ausstehende Bürgerbeteiligung, in der die im Raum stehenden Fragen bezüglich Bauphase, Kostenbeteiligung oder Leistungsfähigkeit verbindlich beantwortet werden können. Der Ortschaftsrat nahm das zur Kenntnis und wird das Vorhaben im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.

Hundekotstation wird getestet

Wesentlich umfangreicher wurde der Antrag von Ortschaftsrätin Verena Seemann auf Prüfung der Aufstellung von Hundekotstationen auf Leibenstadter Gemarkung behandelt. Zunächst machte Ortsvorsteher Stahl deutlich, dass Verunreinigungen durch Hundekot tatsächlich ein zunehmendes Problem im öffentlichen Raum darstellen, obwohl es klare Regeln gebe. Allerdings würden diese von den Hundehaltern gerne „verdrängt“. „So schön und sinnvoll das Zusammenleben von Mensch und Hund sein mag, das Konfliktpotenzial zu Lasten der Umwelthygiene lässt sich nicht wegdiskutieren“, so Stahl. Er habe sich umfassend bei anderen Gemeinden und Ortschaften erkundigt, aber leider keine Patentlösung. Um jedoch der Eindämmung des Ärgernisses eine Chance zu geben, stellte er seine Eigenkreation „Leibenstadt“ vor, die versuchsweise im „Hundenaherholungsgebiet Heidelsteich“ aufgestellt werden könnte. Das Gremium war von diesem Vorschlag so angetan, dass die Ratsmitglieder spontan die erforderlichen Materialkosten übernahmen. Die Ortschaftsräte Mathias Becker und Gebhard Kunkel erklärten sich spontan bereit, die Entleerung und Entsorgung ehrenamtlich im wöchentlichen Rhythmus innerhalb der Versuchsphase zu übernehmen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit stellte Ortschaftsrat Gebhard Kunkel in der letzten Sitzung den Antrag auf Verlängerung des Gehwegs in der „Adolf-Lauer-Straße“ bis zur neuen Einmündung „Wannenweg“. Ortsvorsteher Stahl verwies auf die Entscheidung im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Wanne“. Wegen der uneingeschränkten Einsicht in den gesamten Straßenverlauf wurde diese Verlängerung als nicht erforderlich gewertet. Allerdings werde sich diese Situation mit der geplanten Erschließung des gegenüberliegenden Baugebietes „Langer Morgen“ grundsätzlich ändern. Nach kurzer Beratung wurde dem Antrag zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme in die Planung des neuen Baugebietes aufzunehmen.

Nachdem die Stadt noch in diesem Jahr die „Schneiderswiese“ erwerben kann, sollte die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen zügig vorangetrieben werden. „Durch diesen Grunderwerb kann nun das ,Herzstück’ aller seitherigen Überlegungen gesichert werden“, erklärte Stahl. In zentraler Lage bildet es eine Ausdehnungs- und Rückhaltefläche im Bereich der dort zusammenlaufenden Bachläufe, die durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen noch deutlich verbessert werden könne. Allerdings seien die veranschlagten Kosten in den nächsten Jahren im städtischen Haushalt nicht darstellbar. Nach ausführlicher Beratung traf der Ortschaftsrat die Entscheidung, diese dringend erforderliche Maßnahme weitgehend in ehrenamtlicher Tätigkeit durchzuführen und bat die Bürger um Unterstützung.

Beim letzten Tagesordnungspunkt, der Anmeldung der Haushaltsmittel für das Jahr 2021, musste der Ortschaftsrat die kritische Haushaltslage der Stadt Adelsheim zur Kenntnis nehmen. Demnach ist eine besonders sparsame Haushaltsführung zwingend erforderlich, um die vielfältigen Aufgaben zum Wohl der Stadt und seiner Ortsteile überhaupt noch bewerkstelligen zu können.

Ehrenamtliche Hilfe wichtiger

Das Gremium war sich einig, dass die ehrenamtliche Mithilfe der Bürger immer wichtiger werde, um einzelne Maßnahmen in Leibenstadt umsetzen zu können.

Die alleinige Forderung der Vorhaben zur vollständigen Finanzierung werde unter in den nächsten Jahren unmöglich sein. Trotzdem kann nach den Entscheidungen des Gemeinderates und des Ortschaftsrates zumindest eine gebremste Weiterentwicklung ermöglicht werden.

Weiter wollen Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat auch in schwierigen Zeiten versuchen, den Blick auf die Bedürfnisse der Bürger nicht zu verlieren. Am Ende der Beratung wurden für den Ortsteil Leibenstadt folgende Vorhaben beantragt: Planungskosten für die Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung, ehrenamtliche Hochwasserschutzmaßnahmen und die ehrenamtliche Fertigstellung der Arbeiten auf dem Friedhof. Alle anderen Projekte wurden in einer Investitionsplanung 2022 bis 2224 zusammengestellt oder zum jetzigen Zeitpunkt auf unbestimmte Zeit verschoben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020