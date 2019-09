Historisches Biker-Treffen am 13. Oktober

Viel Leidenschaft, poliertes Blech und blitzende Chromteile wird es am Sonntag, 13. Oktober, in Adelsheim zu sehen geben, wenn sich die Innenstadt in ein Biker-Mekka verwandelt.

Adelsheim. Bei diesem History-Biker-Treff anlässlich des Adelsheimer Herbstes, organisiert vom Gewerbeverein, werden nicht nur gestandene Motorradfahrer, die Benzin im Blut haben, sondern alle Besucher auf ihre Kosten kommen.

Jede Menge Unterhaltung

Neben historischen und neuen Motorrädern wird es jede Menge gute Laune und Unterhaltung geben, so der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser, der mit den Gewerbetreibenden wieder ein vielversprechendes Rahmenprogramm organisiert hat. Und auch der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte und beliebte Flohmarkt wird wieder Schnäppchenjäger aus der gesamten Region anziehen.

Anlässlich des 70. Jahrestages des legendären Motorradrennens im Jahr 1949 dreht sich beim diesjährigen „Adelsheimer Herbst“, dem verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins, alles ums Motorrad.

Zur Geschichte: Mit der Einführung der D-Mark am 20. Juni 1948 begannen die Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wiederaufbau und vertrauten auf einen bescheidenen Anstieg des Lebensstandards. Alle waren froh, die Kriegswirren überstanden zu haben und so feierte man am 12. September 1948 das erste Heimatfest. Höhepunkt des Festes war seinerzeit ein großes Radrennen.

Bereits 1949 feierte man das zweite Heimatfest, aus welchem das heutige Volksfest hervorging. Hierbei wurde die neuerbaute Kirnaubrücke, die im Krieg zerstört wurde, eingeweiht und als Nachkriegsattraktion ein großes Motorradrennen veranstaltet. Rund 5000 Besucher pilgerten in die Stadt, um dem Spektakel beizuwohnen. 28 Fahrer aus der Umgebung und sogar aus dem Schwarzwald gingen in den Klassen 100, 125 und 200 Kubikzentimeter an den Start.

Der „Adelsheimer Herbst“ wird in diesem Jahr bereits um 11 Uhr mit einem Biker-Gottesdienst in der Seestadt eingeläutet. Die Fachgeschäfte laden ab 12 Uhr zum Schlemmen, Einkaufen, Bummeln und Staunen ein. Auf verschiedenen Plätzen und in den malerischen Gassen werden zahlreiche historische Motorräder zu sehen sein und verschiedene Aussteller über ihre Produkte rund ums motorisierte Zweirad informieren. Kevin Funk wird um 13 und 16 Uhr auf der gesperrten Marktstraße eine atemberaubende Motorrad Stunt-Show mit außergewöhnlichen Fahrmanövern bieten. Um 15 Uhr werden die zehn ältesten teilnehmenden Motorräder in Aktion zu bestaunen sein. Für ein buntes Rahmenprogramm sorgen die Vernissage von Armand Warin im Bürgersaal, der beliebte Flohmarkt auf dem Rossparkplatz und im Schlosshof sowie der Bücher-Flohmarkt vor dem Rathaus.

„Blechgeflüster“

Unterhaltung bietet das Bläserensemble „Blechgeflüster“ und um 15 Uhr singt der Gesangverein 1839 Adelsheim am Gäässebrunnen. Auch Spiel und Spaß wird für die kleinen Festbesucher geboten. Eine besondere Überraschung wartet auf die Besucher im Bereich des Stadtturmes, wo die Justizvollzugsanstalt wieder Kunstwerke passend zum Thema Motorrad ausstellen wird. Die Adelsheimer Fachgeschäfte warten bis 17 Uhr mit Herbstangeboten auf und stellen ihr vielseitiges Leistungsspektrum vor. jüh

