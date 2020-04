Hilfen liegen in den Kirchen aus

Adelsheim/Osterburken.„Mit den neusten Verordnungen zur Corona-Krise können Sonntagsgottesdienste auch weiterhin nicht gefeiert weden. Jedoch ist gerade der Sonntagsgottesdienst, in seinen vielfältigsten Formen, ein wunderbares Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit Gottes mit uns und umgekehrt“, so Pfarrer Andreas Schneider von der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach. Damit jeder in diesen Tagen dennoch seinen Gottesdienst feiern kann, wurden bisher Gottesdiensthilfen in den katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach bereitgestellt. Diese Hilfen werden auch weiter an den kommenden Sonntagen zur Verfügung stehen und in den Gotteshäusern ausliegen. „Im Gebet verbunden dürfen wir so diese Tage in der großen Hoffnung verbringen, dass wir nicht allein diese Zeit bestehen müssen, sondern miteinander diesen Weg gehen“, so Schneider.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020