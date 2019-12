Hilfe für Bedürftige

Sennfeld.Der erste Sennfelder Weihnachtsmarkt – initiiert von Bernd Klumpp und seinen „Einfach Social“-Helfern – fand am Wochenende statt . Trotz Regen war es ein schöner Weihnachtsmarkt, der Menschen zusammenbrachte. Ein Weihnachtsmarkt soll ein Fest der Nächstenliebe sein – so war dieser Weihnachtsmarkt angelegt. Es wurden ein e-Scooter im Wert von 799 Euro sowie eine Fitness-Mitgliedschaft von sechs Monaten im „Fitness life“ in Osterburken verlost. Am Sonntag wurde ein kostenloses Mittagessen an Bedürftige im Festzelt ausgegeben. Laut Bernd Klumpp hätten es viele Rentner es nicht einfach, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, diese Menschen würden in der Gesellschaft leicht vergessen.

Einladung zum Mittagessen

Aus diesem Grund habe man diese zum Mittagessen eingeladen und sie bekamen Geschenke. Wir alle können die Welt ein Stück friedlicher und sozialer machen, so Klumpp, das sei die Idee von „Einfach Social“. Am 30. Dezember fahre man mit 50 Personen, die es im Leben laut Bernd Klumpp nicht einfach haben, zum Weihnachtszirkus .

