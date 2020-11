„Herber Rückschlag“ für Berufspendler

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio will die Regionalexpress-Linie 10 von Mannheim über Stuttgart nach Tübingen ab Juni 2021 in Heilbronn weiterhin brechen. Damit wäre die gerade auch vom Land selbst immer wieder zugesagte und elementar wichtige direkte Verbindung von Neckarelz nach Stuttgart mit einem Schlag zunichte gemacht. Landrat Dr. Achim Brötel wendet sich an das Verkehrsministerium.

© Landratsamt