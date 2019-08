Heiße Rhythmen bei heißen Temperaturen

Beim Sommerkonzert der EBG-Big-Band gab es über zweieinhalb Stunden heiße Rhythmen bei noch heißeren Temperaturen auf dem Schulcampus des Eckenberg-Gymnasiums.

Adelsheim. Alljährlich bildet das Konzert nicht nur den Höhepunkt des Big-Band-Jahres, sondern auch gleichzeitig den Abschluss des Schuljahrs, der in Verbindung mit dem Schulfest gebührend gefeiert wurde.

Bandleader überzeugt als Sänger

Bandleader Norbert Schinacher bot mit seiner mehr als professionellen Schulband allerbesten Big-Band-Sound, der zahlreiche Besucher, ehemalige Schüler und auch frühere Bandmitglieder anlockte, die spontan zu den Instrumenten griffen und für ein außerordentliches Musikerlebnis sorgten. Mit Charme und Humor führte Bernd Landwehr nicht nur gekonnt durchs Programm, sondern überzeugte auch als begnadeter Sänger.

Das Intro der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Fox Film Corporation stimmte die Besucher auf einen unvergesslichen Abend mit den besten Big-Band-Hits aller Zeiten ein.

Der Erste Titel auf der Setlist war „25 or 6 to 4“, ein Stück des amerikanischen Musikers Robert Lamm, ein Gründungsmitglied von „Chicago“. Es zählt zu den „unauslöschlichsten Melodien von Chicago“, so der Komponist, der das Lied mitten in der Nacht schrieb und 25 oder 26 Minuten vor 4 Uhr morgens fertig war, woher der Titel rührt. An den Solosaxophonen waren Etienne Zinkel und Janine Baumgartner zu hören.

Weiter ging es mit dem Rhythm-and-Blues-Song von Ray Charles „Hallelujah I Love Her So“. Bis heute ist sein Musikstil unverwechselbar und wegweisend durch die Verbindung von Jazz und Gospel. Pauline Heck eroberte bei diesem Titel mit ihrem Sologesang die Herzen der Zuhörer.

Souveräne Solisten

Mark Taylor schrieb das Trompetenstück „Brass Machine“ für Jazz-Ensembles. Die Solisten Rico Brand und Dirk Ernst übernahmen souveränen die Solostimmen, wobei Jonas Matter am Schlagzeug für den nötigen Wirbel sorgte.

Das große Glück der wahren Liebe beschrieb der kanadische Sänger Michael Bublé in „Everything“, wobei der Song im Gegensatz zu seinen anderen Werken einige Elemente aus Pop und Rock enthielt. Sängerin Fiona Tinn überzeugte nicht nur in diesem Stück mit ihrer ausdrucksstarken Stimme.

Die nächste Nummer, „Long Train Running“, stammte von den Doobie Brothers. Der Song entstand eigentlich aus einer Improvisation heraus, bis Tom Kohnston auf die Idee kam, eine Platte aufzunehmen, die zum Erfolg wurde. Die Gitarrenriffs erkennt man sofort wieder, wenn man sie mal gehört hat. Das Saxophon-Solo übernahm Evelyn Weiß, den Gesang Pauline Heck. Jedem bekannt war die nächste Melodie: Der Titelsong aus „The Pink Panther“, bei dem Etienne Zinkel am Tenorsaxophon das unverkennbare Solo spielte.

Weiter ging es mit einer der großartigsten Balladen aller Zeiten „Time After Time“ von Cyndi Lauper, ein Lovesong, der die Einfachheit und Hingabe von wahrer Liebe beschreibt, gefühlvoll vorgetragen von Fiona Tinn. Mit „Welcome to the Jungle“ beschrieb Axl Rose in den 80er Jahren den Großstadtwahnsinn, den er in dem Stück lautmalerisch abbildete. Es spiegelt die dunkle Seite der Stadt wider, mit der vor allem die Menschen in Kontakt geraten, die auf der Suche nach Ruhm und Erfolg nach Los Angeles gekommen sind. An der E-Gitarre überzeugte Leo Marzini. Mit heißen Rhythmen aus Italien nämlich mit „Azzuro“, gesungen von Bernd Landwehr, ging es in die Pause.

Den zweiten Konzertteil eröffnete die Bigband mit dem Potpourri „Querbeat“. Fetter Sound, fette Töne und ein fettes Medley boten sich in den Gassenhauern der gleichnamigen Band von „Querbeat“.

Beschwingt leitete die Band über zu „I feel good“ von James Brown. Es war zu hören und zu spüren, wie gut sich die Musiker bei diesem Stück fühlten, was durch den Gesang von Fiona Tinn und Pauline Heck unterstrichen wurde. Dem folgte ein hervorragendes Medley „Best of Basie“ der denkwürdigsten Klassiker von Count Basie nach einem Arrangement von John Berry. Das Trompetensolo übernahm Dirk Ernst.

In kubanische Bar entführt

Mit „A night like this“ der niederländischen Sängerin Caro Emerald entführte die Band die Zuhörer in eine kubanische Bar

„Watermelon Man“ gehört zu den beliebtesten Jazzstandards und wird häufig bei Jamsessions gespielt. Herbie Hancock erzählt über die Entstehung des Stücks, dass die Melodie vom Ausruf eines Wassermelonenverkäufers stamme, den er in seiner Jugend gehört habe. Der Song kam bei den tropischen Temperaturen erfrischend an. Die Soli übernahmen Etienne Zinkel (Tenorsax) und Dirk Ernst (Trompete).

Ganz aktuell, anlässlich des Jubiläums der Mondlandung hatte die Band „Fly Me to the Moon“ nach einer der bekanntesten Interpretationen von Frank Sinatra einstudiert. Bereits im Mai 1969 war die Studioaufnahme von 1964 Teil einer Musikkassette, die die Astronauten des Raumschiffs Apollo 10 an Bord während ihres Fluges in die Mondumlaufbahn abspielten. Im Juli 1969 wurde sie von der Bodenstation aus den Astronauten von Apollo 11 bei ihrem Mondlandeflug per Funk an Bord übermittelt und war auf diese Weise im Rahmen der Fernsehübertragung weltweit zu hören.

Bei „You Can Leave Your Hat On“ von Randy Newman handelte es sich um eine „potente Mid-Tempo-Rock-Melodie“. Berühmtheit erfuhr das Stück durch Joe Cocker, der es 1986 aufgenommen hat.

„Tequila“ darf nicht fehlen

Zur immer noch heißeren Sommernacht gab es noch einmal heiße Rhythmen z mit „Tequila“. Natürlich durften bei dem Stück mit dem röhrenden Saxophon, auch die Vokaleinwürfe „Tequila“ nicht fehlen.

Eine weitere Zugabe gab es mit „Celebration“ von „Kool & the Gang“. Und um das Publikum schon aufs Sommerkonzert im nächsten Jahr einzustimmen, gab es noch „September“ von „Earth, Wind & Fire“. Den absoluten Höhepunkt bildete der Selbstläufer „Wrap it up“ von „The Fabulous Thunderbirds“. Der abschließende Dank galt allen Akteuren vor und hinter den Kulissen, Bandleader Norbert Schinacher, und allen, die zum Gelingen des Bigband-Konzertes und des Schulfestes beigetragen haben. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019