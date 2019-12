Gute Stimmung trotz Regen und stürmischen Böen

Adelsheim.Die Besucher des 42. Adelsheimer Weihnachtsmarktes trotzten Regen und Sturmböen und ließen sich die gute Stimmung nicht verderben. Rund 30 Buden und Stände luden von Freitag bis Sonntag zum Bummeln und Verweilen ein. Neben zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten gab es viele Geschenkideen, Selbstgebasteltes, Socken, Bücher, Holzdeko, Kerzen ziehen und mehr. Die zum Verkauf angebotenen und zum Teil liebevoll und in Handarbeit hergestellten Bastel- und Strickarbeiten fanden großes Interesse bei den Besuchern.

An mehreren Feuerstellen konnte man sich aufwärmen und die „Sonderbar“ des Teams von „Adelsheim leuchtet“ gab in romantischer Atmosphäre einen schönen Rahmen für Gespräche. Am Samstagabend luden die Adelsheimer Fachgeschäfte zum Adventseinkauf ein und warteten mit vielen schönen Geschenkideen und Sonderangeboten zum Weihnachtsfest auf. Darüber hinaus gab es zu jedem Einkauf – wie in der gesamten Adventszeit – eine süße weihnachtliche Überraschung. Mit etwas Glück konnte man ein kleines Weihnachtsgeschenk in den Fachgeschäften gewinnen. Außerdem gab es vom Gewerbeverein ein Gewinnspiel, bei dem Adelsheimer Einkaufsgutscheine verlost wurden.

Den Auftakt zum Weihnachtsmarkt bildete am Freitag das traditionelle Krippenspiel des evangelischen Kindergartens in der Stadtkirche. Zur offiziellen Eröffnung konnte Laurin Kolbenschlag vom Jugendhaus, das den Weihnachtsmarkt seit mehr als vier Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert, zahlreiche Besucher willkommen heißen.

Weihnachtsspiel fiel ins Wasser

Zwar musste das Weihnachtsspielen der Jugendkapelle angesichts des Wetters ausfallen, dennoch gesellten sich die Jungbläser zum Gesangverein und Kirchenchor und stimmten mit ihren gesungenen Weihnachtsliedern auf das bevorstehende Fest ein.

Laurin Kolbenschlag dankte in erster Linie dem Hausherren Baron Louis von Adelsheim dafür, dass er wieder den Schlosshof mit seiner schönen Kulisse zur Verfügung stellte. Der Weihnachtsmarkt habe sich über die Jahre zu einem wichtigen Fixpunkt im Veranstaltungskalender entwickelt und sei im Jahreslauf nicht mehr wegzudenken.

Weiter dankte er allen, die zum Gelingen des Weihnachtsmarktes beigetragen haben und nicht zuletzt Ulrike Schlegl von der Stadtverwaltung für ihre enorme Arbeit und Unterstützung bei den Planungen für den Markt. Ohne den Zusammenhalt der vielen Teilnehmer könnte der Weihnachtsmarkt nicht in diesem Glanz erstrahlen, so Kolbenschlag abschließend.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt übermittelte die Grüße der Stadt und hieß die Besucher des Weihnachtsmarkts willkommen. Sein besonderer Dank ging an das Jugendhaus, das den Markt seit 42 Jahren organisiert, sowie an den Schlossherren Louis von Adelsheim, der bereits zum 15. Mal seinen Schlosshof für den romantischen Budenzauber des Weihnachtsdorfes zur Verfügung stelle.

Außerdem dankte das Stadtoberhaupt dem Bauhof, der weitere fünf Hütten für den Markt baute, da der Bedarf an Hütten und Marktbeschickern von Jahr zu Jahr zunehme. Einen weiteren Dank richtete Bernhardt an den Gewerbeverein, der wiederum mit seiner Gewinnspielaktion, der langen Einkaufsnacht und der „süßen Überraschung“ die Adventszeit und den Weihnachtsmarkt bereichert. Dann gab es noch einen Hinweis auf den druckfrischen Heimatbrief, der ab sofort zum Verkauf steht sowie auf die Aktionen zum 400-Jahr-Jubiläum des Alten Rathauses und die Modellbahnausstellung.

Sowohl am Samstag und Sonntag gab es viel musikalische Unterhaltung und natürlich durfte auch der Besuch des Nikolauses am Sonntag nicht fehlen.

Aktionen im Alten Rathaus

Anlässlich des 400. Geburtstages des Alten Rathauses fand am Sonntagnachmittag ein Tag der offenen Tür statt, wobei Albert Rückert Vorträge hielt zum Thema „Das Alte Rathaus – Geschichten und Geschichtliches aus vier Jahrhunderten“.

Außerdem gab es Vorlesestunden und einen Malwettbewerb in der Stadtbücherei sowie eine Mitmachstation „Häuser bauen“. Im Gewölbekeller des Rathauses lief eine Diaschau „Adelsheim früher und heute“. Die Stadtverwaltung bot Kaffee und selbst gebackene Kuchen im Foyer des Rathauses an. Für die kleinen Festbesucher gab es auf dem Rossparkplatz ein historisches Karussell. jüh

