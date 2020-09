Gut Ding will Weile haben

Adelsheim.Knapp neun Monate nachdem ein Unbekannter versuchte eine Schaufensterscheibe in der Adelsheimer Marktstraße zu zerstören, verzeichneten die Beamten des Polizeipostens Adelsheim dieser Tage einen Fahndungserfolg, teilte die Polizei mit.

Nachdem in der Nacht zum 19. Dezember 2019 der bislang unbekannte Mann versuchte, das Schaufenster eines Optikergeschäfts mit einem Stein einzuwerfen – vermutlich um sich ein Weihnachtsgeschenk zu sichern – wurde nun nach Untersuchung und Abgleich der gesicherten Spuren ein 21-Jähriger als Täter identifiziert. Der junge Mann räumt ein, die Tat unter erheblichem Alkoholeinfluss begangen zu haben. Am Schaufenster entstand ein Sachschaden von rund 3400 Euro. Da die Scheibe einbruchssicher war, gelang es dem 21-Jährigen damals jedoch nicht, an seine mögliche Beute zu gelangen.

