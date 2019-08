Glückspilze gestaltet

Sindolsheim.Die SpVgg Sindolsheim hat auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Ferienporgramm für die Kinder zusammengestellt. So waren am Freitagnachmittag 14 Buben und Mädchen mit ihren Omas, Opas und Mamas ans „Räumle“ in der Sporthalle gekommen, um einen „Glückspilz“ zu gestalten. Unter fachkundiger Anleitung von Maren Schlander und Birgitt Schlander wurden aus Terracottatöpfen Pilze in verschiedenen Größen gebastelt und in den unterschiedlichsten Farben bunt angemalt. Nach einer kurzen Eis- und Spielplatzpause machten sich die Buben und Mädchen dann wieder eifrig und fleißig ans Werk. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019