Gisela Sachs liest aus „Zicklein Mäh“

Adelsheim.Wie in jedem Jahr findet am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt. Veranstalter ist die Stiftung Lesen.

Aus diesem Anlass wird die aus Adelsheim stammende, in Heilbronn lebende Autorin Gisela Sachs am 15. November um 11 Uhr in den zwei ersten Klassen der Martin-von-Adelsheim-Schule vortragen – wie schon seit dem Jahr 2004. Sie liest aus ihrem neuen Kinderbuch „Das kleine Zicklein Mäh“.

Das Buch über das kleine Zicklein wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erscheinen. „Ich freue mich sehr darauf, wieder einmal in der Schule zu lesen, in die ich selbst gegangen bin“, sagte Gisela Sachs gegenüber den FN. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019