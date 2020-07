Adelsheim.In diesem Schuljahr war vieles nicht so wie gewohnt – eine besondere Situation für alle. Auch die Pläne der Abiturienten wurden vollkommen durcheinandergebracht und verzögert. Nun aber ist das Abitur auch am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim geschafft. Fast 90 Schüler bekommen am 28. Juli ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Prüfung bestanden

In einem merkwürdigen Schuljahr zog sich das Abitur ungewöhnlich lang. Die schriftlichen Prüfungen um vier Wochen verschoben, konnte auch das mündliche Abitur erst am 24. Juli stattfinden. Alle 87 zum Abitur angetretenen Schüler bestanden ihre letzte Prüfung und haben damit die Allgemeine Hochschulreife erlangt.

Der Jahrgang erreichte einen Gesamtdurchschnitt von 2,3. Ein Drittel aller Schüler darf sich über sehr gute (neun Schüler) und gute (24 Schüler) Leistungen freuen. Ein Wermutstropfen bleibt in der Freude über die erfolgreiche Beendigung der Schulzeit trotzdem: Die große Abschlussfeier muss in diesem Jahr ausbleiben. Stattdessen wird es eine kleine, aber feierliche und würdige Zeugnisübergabe mit Rahmenprogramm geben.

Die Abiturienten, die ihre Prüfungen am Eckenberg-Gymnasium erfolgreich ablegten, sind in diesem Jahr Stefanie Bauer, Alexander Baumann, Janine Baumgartner, Marie Beichert, Duncan Blake, Siri Céline Bornschein, Rico Brand, Jonas Britsch, Marcel Damzog, Johanna Daniel, Thorben Dautel, Jens Eric Deuser, Balthasar Matthias Ehrenfried, Chiara Elsishans, Niklas Engel, Sara Engels, Alina Erb, Sarah Ernst, Johannes Euchler, Julia Fellhauer, Simon Flachsmann, Michael Förch, Jonas Friedlein, Paul Galm, Jana Gieser, Svenja Gramlich,Zerin Gül, Magdalena Hauck, Julian Heffner, Franziska Heilig, Paul Heizmann, Max Leon Hohenstein, Nicole Homeier, Annick Jost, Anna Kautzmann, Tim Knörzer, Sonja König, Merle Korostenski, Carsten Kraft, Bastian Leitz, Moritz Lieber, Manuel Madinsky, Melissa Mägerle, Sebastian Maier, Nicole Maissenhälter, Lisa Marekker, Luca Merkel, Hannah Mesa-Endlich, Michelle Sophie Messer, Colin Möller, Markus Müller, Tobias Münch, Johannes Niemann, Samira Nies, Benjamin Olbrich, Julia Oßwald, Ellen Reger, Josephine Reichert, Lilian Reichert, Alina Remmler, Luca Remmler, Tobias Renner, Deborah Roser, Dominik Ruck, Leonie Ruzek, Catrin Schäfer, Lea Schander, Patricia Schmidt, Luca Seuffert, Sarah Luisa Speck, Paul Stark, Marc-Daniel Stoll, Fiona Joana Tinn, Julia Ullrich, Michelle Voigt, Lisa Wagner, Luisa Walter, Anna Weiß, Evelyn Weiß, Daniel Winter, Lena Wirth, Daniela Wolpert, Philipp Zekl, Marius Zetzmann, Gabriel Ziegler, Ruben Ziegler und Christopher Anton Zimmermann.

