Für viele Gefangene ist Schule eine Insel

In wenigen Tagen ist das erste Jahr voll: Am 11. September 2019 hat Jochen Knühl als Schulleiter an der JVA begonnen. Zu den Erfahrungen des ersten Jahres stellten die FN dem Hettinger einige Fragen.

Adelsheim. Vor knapp einem Jahr wechselte Jochen Knühl von der Osterburkener Schule am Limes auf die vakante Position des Rektors der Schule an der Justizvollzugsanstalt Adelsheim (JVA).

...