Für „härtere“ Sportler

Großeicholzheim.„Unterschätze niemals die Kraft Deiner Träume“, unter dieses Motto von Gerlinde Kaltenbrunner hat Adventure-Herry Herbert Hodel sein Programm für Freunde des härteren Wanderns gestellt. Traditionell beginnt sein Wanderjahr mit der Winterwanderung „Rund um Seckach und Großeicholzheim“.

Treffpunkt ist am Sonntag, 19. Januar, um 12.15 Uhr am Bahnhof Eicholzheim. Von da führt die zirka 21 Kilometer lange Strecke nach Oberschefflenz, zum Roedder-Denkmal über den Angelsee Seckach, Teile des Skulpturen-Radwegs zur Flurkapelle Bödigheim und dann über das Quellgebiet der Seckach und den Standort der Windräder zum Großeicholzheimer „Löwen“, wo gegen 17 Uhr der Abschluss sein wird. Der weitere Wanderplan sieht eine Frühlingswanderung „Rund um Heidelberg“ vor. Am 22. März beginnt um 19 Uhr im Königheimer Sportheim ein Vortrag von Dr. Peter Flux über das Matterhorn. Herbert Hodel hält einen Wandervortrag am 22. April in Schlierstadt, weiter will er im Jahr 2020 eine „harte Tour“ am Neckarsteig anbieten und auf jeden Fall „12 Stunden bei Nacht“. Am 5. August wird beim Seckacher Ferienprogramm wieder mit Kindern gewandert. Weitere Informationen gibt es unter adventure-herry@gmx.de oder unter Telefon 0151/41804102.

