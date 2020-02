Frontal in den Hang gefahren

Schefflenz.Beim Bremsen ins Schleudern kam Montagabend eine 19-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz zwischen Adelsheim und Oberschefflenz.

Die junge Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von Adelsheim kommend in Richtung Oberschefflenz.

In einer Linkskurve kam sie beim Bremsen ins Schleudern und infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie einen Leitpfosten um, bevor sie frontal in einen dortigen Hang fuhr. Dabei wurden die 19-Jährige sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020