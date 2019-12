„Fridays for Future“ erreichen das Bauland

In strömendem Regen nahmen fast 150 Menschen am Freitag an der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in Adelsheim teil.

Adelsheim. Mit der Demonstration hat die internationale Bewegung drei Tage vor dem Weltklimagipfel in Madrid auch das Bauland erreicht. Die überwiegende Zahl der Demonstranten waren Schüler des Eckenberg-Gymnasiums und der Martin von-Adelsheim-Schule, die gemeinsam

...