Frau bei Überschlag leicht verletzt

Rosenberg.Leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jährige bei einem Unfall am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, auf der Landstraße zwischen Berolzheim und Osterburken zu. Die Fiat-Lenkerin kam auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf Höhe von Rosenberg ins Schlingern und schleuderte von der Fahrbahn. In einem angrenzenden Acker blieb der Wagen dann auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Feuerwehren Rosenberg und Hirschlanden waren mit mehreren Einsatzkräften und vier Fahrzeug an der Unfallstelle.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019