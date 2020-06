Fluchtversuch wurde verhindert

Möckmühl/Züttlingen.Der Versuch, sich nach einem selbstverursachten Unfall aus dem Staub zu machen, scheiterte am Donnerstagabend für einen 30-Jährigen zwischen Möckmühl und Züttlingen. Gegen 19.50 Uhr kam der Mann mit seinem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Möckmühl in einer Linkskurve ins Schlingern, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden Seat Ibiza, so die Polizei.

Aufmerksame Zeugen

Anschließend schleuderte der Wagen am rechten Grünstreifen entlang, prallte gegen die Böschung und kam schlussendlich auf der Fahrspur des Gegenverkehrs zum Stehen. Kurz nachdem der Wagen still stand, stieg der Unfallfahrer aus seinem Auto und rannte circa 50 Meter in Richtung Möckmühl.

Die Mitfahrer aus dem Seat verfolgten den Skoda-Fahrer. Nachdem der Unfallverursacher über eine Böschung in Richtung Wald abbog, schafften es die Zeugen diesen durch lautes Zurufen zum Anhalten zu bringen.

Alkoholtest brachte Gewissheit

Ein freiwilliger Atemalkoholtest an der Unfallstelle brachte den möglichen Unfallgrund zum Vorschein. Circa 1,2 Promille zeigte das Testgerät an. Der Mann hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen und musste ärztlich behandelt werden.

Nach Abgabe einer Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der von ihm gefahrene Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

