Flexibilität war stets gefragt

Adelsheim.Auf dem Gelände des TC Schwarz-Weiß Adelsheim fand am Samstag die offizielle Einweihung des neu erbauten Tennisplatzes statt. Die Baumaßnahme war notwendig geworden, weil die Stadt für den Bau der neuen Sporthalle das Areal des unteren Platzes dringend benötigt hatte.

Rück- und Ausblick

Der TC-Vorsitzende Bernd Hoffmann skizzierte, im Beisein von Mitgliedern und Gemeinderäten, Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Stadtbaumeister Funk, dem ehemaligen Leiter des EBG, Meinolf Stendebach, dessen Nachfolger Martin Klaiber, Architekt Nohé, Jörg Heizmann als Geschäftsführer und den mit der Bauausführung der Firma Heizmann GmbH betrauten Thomas Funk, die Vorplanungsphase.

Er betonte dabei, dass der Verein von Anfang an seine Bereitschaft gezeigt habe, dieses für die Stadt Adelsheim zukunftsweisende Hallenprojekt zu unterstützen – auch mit der Konsequenz, dass zumindest über eine Freiluftsaison der Spielbetrieb eingeschränkt werden musste. Es sei nicht leichtgefallen, das letzte noch aus dem Gründungsjahr 1954 stammende Spielfeld aufzugeben.

Nachdem die Stadt Adelsheim Anfang vergangenen Jahres mit dem Vorschlag an den TC herangetreten war, eventuell in Verlängerung des bisherigen oberen Platzes ein Ersatzspielfeld zu schaffen, wurde es seitens der Mitglieder als sinnvoller erachtet, den Standort oberhalb des Clubhauses zu wählen, um dadurch die Kompaktheit der Anlage zu erhalten und zu verbessern.

Dies wiederum machte die Einbindung des staatlichen Liegenschaftsamtes sowie der Schulleitung des Eckenberggymnasiums notwendig. In zahlreichen Gesprächen mit den Beteiligten, bei denen Meinolf Stendebach zum wertvollen Unterstützer der Maßnahme avancierte, konnte schließlich die kompromissfähige Lösung erreicht werden. Die zukunftsfähige Anlage des TC sei jetzt für Jahrzehnte hervorragend in das gesamte Schul- und Sportzentrum auf dem Eckenberg integriert und biete auch vielfältige Voraussetzungen für zukünftige Kooperationen.

Thomas Funk, Bauleiter und gleichzeitig Sportwart des Clubs, gab anschließend einen Einblick über den Ablauf der Baumaßnahme. Mangels konkreter Planungsunterlagen sei bis zuletzt ein hohes Maß an Flexibilität gefragt gewesen und die Hanglage habe zunächst enorme Erdbewegungen notwendig gemacht.

Zur Abstützung und zur Umrandung des neuen Areals seien bewusst keine Betonteile verwendet, sondern große Natursteinquader gesetzt worden. Mit dem Anlegen des Platzes sei dann eine Fachfirma beauftragt worden, die allerdings bis zum Sommer ausgebucht gewesen sei. Die Zaunanlage habe schließlich die Stadt Adelsheim erstellt. Funk wies abschließend darauf hin, dass der TC in Kooperation mit der Volksbank Franken kürzlich das Crowdfunding-Projekt „Instandsetzung Tennisplatz“ initiiert hat, sodass die notwendigen Anschaffungen (Bänke, Netze, Beschattungsmaßnahmen) und die noch ausstehende naturnahe Bepflanzung finanziert werden können.

In den Grußworten war man sich einig, dass die Verantwortlichen ein beeindruckendes Ganzes geschaffen haben und der Einsatz aller Beteiligter sich gelohnt habe.

Bürgermeister Bernhardt zeigte sich zudem beeindruckt vom offenkundig intakten Vereinsleben, während Jörg Heizmann den erfolgreichen Ablauf der Maßnahme konkret mit einer Person in Zusammenhang brachte: Der zweite Vorsitzende Horst Geier habe fast täglich als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden und der Verein könne sich glücklich schätzen, seit Jahrzehnten einen so verlässlichen Aktivposten in seinen Reihen zu haben, so Heizmann. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde auf die zukunftsweisende Maßnahme angestoßen.

Bei zunehmend freundlicherem Wetter wurden dann die Endspiele der 65. Clubmeisterschaften des Vereins gestartet (wir berichten gesondert).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019