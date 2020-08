Finanzspritze für das Schwimmbad

Das gelungene Kinderferienprogramm des Fördervereins des Freibads Adelsheim erfreut kleine und große Besucher. Netze BW überreicht eine Spende an das Schwimmbad.

Adelsheim. Es ist schon fast ironisch zu nennen: nach vier Tagen drückender Hitze mit kaum einem Regentropfen fiel das Kinderferienprogramm „Wasserspaß auf der Liegewiese im Schwimmbad“ des Fördervereins Visa des Freibades Adelsheim regenbedingt beinahe ins Wasser. Aber eben nur beinahe.

Mit großem Engagement hatte der Vorstand des Fördervereins unter der Führung von Markus Nied und Martina Breuer-Belz – der sich trotz leichten Regens über angenehme Temperaturen freuen konnte – als erste Aktion für die Kinder und Jugendlichen der Stadt einen Tag im Corona-bedingt geschlossenen Freibad Adelsheim vorbereitet. Und die Mühen des Vorstandes konnten sich sehen lassen.

Wasserrutschen aufgebaut

Auch ohne die wassergefüllten, momentan aber verwaisten, Schwimmbecken hatten viele Kinder eine Menge Spaß mit ihren extra aufgebauten Wasserrutschen, den Wasserparcours und den Wasserspielen.

Viele Erwachsene bekamen durch das bei einer solchen Veranstaltung schon fast obligatorisch zu nennende Wasserbombenwerfen von ihren Kindern nicht nur einmal eine willkommene, erfrischende Dusche. Selbst Bürgermeister Wolfram Bernhardt, der mit seinen beiden Kindern teilnahm, blieb nicht verschont, hatte aber sichtlich Spaß und Freude an dem Treiben.

Für diejenigen, die es hingegen trockener haben wollten, gab es in einem anderen Teil des Freibads das Wurfspiel „Wikinger“. Und auch wenn Corona- und wetterbedingt nicht so viele der Einladung gefolgt waren, wie sich der Vorstand erhofft hatte, kann man von einem rundherum gelungenen Einstand des neuen Vereinsvorstandes sprechen, was an den leuchtenden Augen der Kinder zweifellos zu sehen war.

Der Visa Förderverein des Schwimmbades Adelsheim konnte bei dieser Gelegenheit eine Spende der Netze BW in Höhe von knapp 635 Euro entgegennehmen, die von Bernhard Ries überbracht wurde. Ries, dem neben der Netze BW der Dank aller Beteiligten galt, umriss in einer kurzen Erläuterung die Hintergründe und Umstände der Spende durch die Netze BW. „Eine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen“, freut sich Markus Nied.

Besonders schön sei es, dass die Bürger von Adelsheim dazu beigetragen haben. „Das ist für mich auch ein Zeichen guter Nachbarschaft.“ Sein Dank galt auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt, der die Entscheidung zugunsten des Vereins gefällt hatte.

Der Ausfall der kompletten Badesaison im Schwimmbad sei eine schwere Hypothek, zu der es angesichts der Corona-Pandemie bedauerlicherweise keine Alternative gegeben habe, so Bernhardt. Der Gemeinderat stehe trotz der finanziellen Ausfälle aber hinter dem Schwimmbad und dem Förderverein, dem man auf diese Weise helfen wollte. Er bedankte sich deshalb bei allen Haushalten, die an der Aktion teilgenommen hatten.

Geld eingespart

Das Unternehmen Netze BW hatte für diese Spende seine Portokasse „geplündert“. Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Die Netze BW übernimmt für die Kunden bei der Rücksendung ihrer Stromablesekarten das Porto. Für jeden Kunden, der die Daten aber elektronisch übermittelt, braucht sie das Porto nicht zu zahlen. Das eingesparte Geld spendet das Unternehmen an einen gemeinnützigen Verein in der betreffenden Kommune.

Es steht noch nicht fest, wofür das Geld genutzt werden soll. Die Verwendung werde aber in Absprache mit dem Bürgermeister und dem Bademeister geschehen, so Nied. Das aber sollte an diesem Tag auch noch keine große Rolle spielen. Alle Beteiligten, vor allem die Kinder, zeigten sich rundum zufrieden. Das Leben ist ins Schwimmbad Adelsheim zurückgekehrt. Sicherlich wird es nicht das letzte Mal sein.

