„Feuerzauber“ für einen guten Zweck

Der erste „Sennfelder Feuerzauber“ findet am Freitagabend auf dem Platz vor dem Rathaus statt – eine tolle Show und zugleich ein „Sozialevent“, so der Initiator Bernd Klumpp.

Sennfeld. Erst vor kurzem organisierte die Initiative einen Spendenaufruf im Rahmen des Sennfelder Dorffests, nun gibt es schon das nächste „Event“: „Einfach social“ veranstaltet einen Abend mit Feuershow, Akrobatik und brasilianischem Tanz auf dem Platz vor dem Sennfelder Rathaus.

Für den flammenden Höhepunkt der Show wird die Feuer-Artistin Anja Mayer sorgen (www.anja-fire-artist.de). Messerwerfen, Balance-Kunststücke und eine Wildwest-Show präsentiert eine Akrobaten-Truppe aus Roigheim.

Für brasilianisches Flair sorgt eine dreiköpfige Musiker-Gruppe aus Stuttgart. Insgesamt ist eine Show von drei Stunden geplant, berichtet der Sprecher der Initiative, Bernd Klumpp im Gespräch mit den FN. Außerdem wird es noch eine Tombola geben.

Freier Eintritt

Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt, da die Initiative „Einfach social“ auch armen Menschen einmal „einen schönen Abend geben“ möchte, so Klumpp. Spenden sind allerdings willkommen. Bewirtet wird auch, unter anderem soll es Holzofenbrot geben. Darum kümmern sich rund 20 Helfer Vom Gewinn der Veranstaltung – er wird durch Spenden und Bewirtungserlöse zusammenkommen –, will „Einfach social“ einen kostenlosen Ausflug für bedürftige Kinder aus Adelsheim finanzieren.

Die Show findet auf dem Platz vor dem Rathaus statt, drum herum werden Sitzgelegenheiten aufgebaut.

Für Klumpp geht es darum, eine „Gesellschaft ohne Neid und Missgunst, dafür mit Herz und Mitgefühl“ zu schaffen. „In einer Zeit, in der es wie in einem Haifischbecken zugeht, ist es wichtig, dass Menschen sich wieder besinnen, sich gegenseitig zu helfen“, ist der Sennfelder überzeugt. „Ich möchte eine Gesellschaft, in der es keine Diskriminierung gibt, in der sich Menschen unabhängig von ihrer Religion, politischen Einstellung oder Herkunft wohlfühlen.“

Benachteiligten helfen

Die Initiative „Einfach social“ arbeitet hauptsächlich über das Internet und hat sich zum Ziel gesetzt, Bedürftige und Benachteiligte zu unterstützen. Mal verteilt die lose organisierte, nicht als Verein eingetragene Gruppe Katzen- und Hundefutter an den „besten Freund“ verarmter Rentner, dann sorgt sie für einen kostenlosen Haarschnitt wie kürzlich in Osterburken, mal gibt es Sportschuhe für Kinder oder es werden Trikots für Flüchtlinge übergeben. Firmen und Institutionen stellen jeweils die Spenden zur Verfügung, natürlich immer Neuware. Bernd Klumpp verteilt sie mit einem harten Kern von etwa 40 Helfern. Seit gut fünf Jahren lebt er in Sennfeld. Immer wieder gibt es Auszeichnungen und höchste Anerkennung für die Initiative, unter anderem von Abgeordneten.

Nun hoffen Bernd Klumpp und sein Team für Freitag auf viele Besucher und vor allem auf gutes Wetter. „Dann sind wir glücklich“, so Klumpp.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019