Sindolsheim.Mit viel Wehmut wurde der Gesamtkommandant der Rosenberger Feuerwehr Steffen Pfeil in der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Ralph Matousek verabschiedet, denn er verlässt aus familiären Gründen die Gemeinde mit seiner Familie zum 1. Februar.

In seiner kurzen Ansprache bezeichnete der Bürgermeister Pfeil als ein „Sindolsheimer Kind“ sowie einen leidenschaftlichen Feuerwehrkamerad, der im März 1996 in die Jugendfeuerwehr eingetreten ist. Pfeil war stets sehr engagiert und hatte eine steile Karriere bei der örtlichen Feuerwehr hinter sich.

Ausbildung bis zum Brandmeister

Er absolvierte die vielen Ausbildungen bis hin zum Brandmeister. Pfeil war maßgeblich daran beteiligt, die internen Spannungen zwischen den einzelnen Abteilungen abzubauen und stärkte den Respekt unter den einzelnen Kameraden. Als kleines Zeichen des Dankes überreichte der Bürgermeister einen Geschenkkorb mit regionalen Geschenken und einem Gutschein von „Hirschbräu“.

Für die Feuerwehrkameraden verabschiedete sich Jan Schreiweis. Seine getroffene Entscheidung zu akzeptieren falle keinem leicht, denn Pfeil ist ein „Feuerwehrmann durch und durch“. Ende 2019 wurde er sowohl zum Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr gewählt als auch für seine 25-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt.

In der Werksfeuerwehr der Firma Magna übt er das Amt des stellvertretenden Kommandanten aus. Gleich nach seinem Antritt als neuer Kommandant habe er neuen Wind in die Abteilungen gebracht, so Schreiweis, der ein Präsent überreichte. F

