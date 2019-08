Fest der Begegnung beim Entenrennen

Zum 14. Sennfelder Dorffest strömten die Besucher in Massen ins „Seckachtal“, um das Fest mit dem besonderen Ambiente zu erleben.

Sennfeld. Wasserfontänen aus der „Seckach“ hießen die Gäste im romantischen Brückengarten willkommen. Einen faszinierenden Anblick bot die Weininsel in der Seckach, die nur mit einem extra aufgebauten Steg erreicht werden konnte. Der Weinkeller „Burgstallschenke“ von der Chorvereinigung Sennfeld, zog durch sein besonderes Ambiente und die musikalische Unterhaltung durch Professor Manfred Dorsch (Akkordeon) und Michael Friedrich (E-Piano) die Besucher in ihren Bann.

Wiedersehen gefeiert

Die Jugend traf sich im Discokeller der Jugendfeuerwehr. Die Vereine, Organisationen und sonstige ehrenamtliche Helfer haben unter der Federführung des Heimatvereins Großes geleistet. Viele ehemalige Sennfelder, unter anderem aus den USA, waren in die alte Heimat gekommen und feierten ein „Wiedersehen“. Es war ein Fest der Begegnungen.

Über das Thema Imkerei und Naturschutz informierten mit ihrem Infostand Ulrich Oldenburg und Christian Puschner, Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) beim Adelsheimer Eckenberg-Gymnasium. Die freundschaftlichen Beziehungen zu Sennfeld bei Schweinfurt wurden intensiviert. Als Gastgeschenk spielte die Trachtenkapelle „Die jungen Sennfelder“, am Samstagnachmittag, zur Unterhaltung auf, sowie Alleinunterhalter Peter Morbitzer im „Bayerischen Biergarten“. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Peter Stolz, sagte im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, dass es ein gut besuchtes Dorffest gewesen sei. Er dankte allen Besuchern und den Helfern für ihren engagierten Einsatz. Der Gegenbesuch zu den Freunden nach Sennfeld/Unterfranken findet am 31. August , mit dem Besuch der dortigen Kirchweih statt.

Der „Bayern Fanclub“ und der Tennisclub Sennfeld boten am Samstagvormittag ein Weißwurstfrühstück an. Samstags, sonntags und am Montagnachmittag wurde am „Seckachstrand“ für die jungen Besucher vom Turnverein (TV) Sennfeld gebastelt und gemalt. Der TV schenkte jedem Kind einen Turnbeutel zum selbst bemalen. An drei Festtagen wurde nachmittags Kaffee und Kuchen unterm Lindenbaum angeboten.

150 Jahre Frankenbahn

Auf große Resonanz stieß die von Siegmar Schneider initiierte Ausstellung 150 Jahre Frankenbahn und der „Historische Rundgang“ durch Reinhart Lochmann durch das alte Sennfeld. Er begann mit der grundlegenden Darstellung über die Ortsherrschaften. Im Laufe des Mittelalters sei das Dorf Sennfeld lehensrechtlich zwischen den Herren von Adelsheim und den Herren von Berlichingen, später deren Nachfolgern, den Herren Rüdt von Collenberg, aufgeteilt worden, so Lochmann.

Zum Abschluss des Rundgangs wurde der „Eiskeller“ aus dem Jahre 1839, der ein Fassungsvermögen von 80 Tonnen-Eisfüllung hatte, besichtigt. Dieser „Kälteakku“ diente früher als Eislager bis zum Spätsommer. Das Eis wurde im Winter auf dem Eisweiher in Gressbach geerntet und in den Eiskeller transportiert. Mit diesem Eis wurden die umliegenden Wirtschaften mit Eisbruch versorgt, erklärte Lochmann.

Viel Wissenswertes über die Honigbiene und den Naturschutz konnten die Besucher am Infostand von Ulrich Oldenburg und Christian Puschner erfragen. Oldenburg informierte über den Körperbau einer Honigbiene, ihr Leben im Bienenvolk, sowie ihre Leistung für den Menschen und die Natur. Ulrich Oldenburg legte Wert darauf, die Besucher zu sensibilisieren, dass ohne die Aktivitäten der Wild- und Honigbienen, sowie der anderen Insekten die Bestäubungsaufgaben erfüllen, die Grundlage für die Ernährung für den Menschen nicht gegeben sei. Die Bevölkerung sei zurzeit am Thema „Bienenschutz“ stark interessiert.

Der Samstagabend klang im Brückengarten, unter der musikalischen Unterhaltung von G. Nester, aus.

Das Fest wurde am Sonntag mit dem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Dr. Markus Roser und Pastoralreferentin Lucie Eller geleitet wurde, fortgesetzt. Im Mittelpunkt stand die Jahreslosung, Psalm 34,15 „Suchet Frieden und jage ihm nach“. Der Frühschoppen danach wurde von der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim musikalisch umrahmt. Am Nachmittag gab es Führungen im Sennfelder Schloss durch die Schlossherren, Familie Förster. Porträt-Maler Nik Golder stellte am Sonntagnachmittag am Festzelt seine Kunst unter Beweis. Auf der Bühne im Brückengarten führten Jürgen Stede und Takia Thomas einen Samurai-Stockkampf vor. Gespannt warteten die Besucher auf den Beginn des „Entenrennens“ in der Seckach, das von Ulrich Oldenburg kommentiert wurde. 1300 Rennenten wurden von der DLRG Adelsheim in Höhe des Sportplatzes ins Wasser gelassen und von Mitgliedern der Feuerwehrabteilung Sennfeld im Ziel, nach der Oberen Seckachbrücke, in Empfang genommen. Gegen 18 Uhr wurden die Gewinner bekanntgegeben. Die Losnummern der nicht anwesenden Gewinner werden noch veröffentlicht. Die „ASMU-Band“ eröffnete das Abendprogramm, welches durch zwei Vorführungen unterbrochen wurde. Zunächst zeigten die Kinder von André Schönsiegel aus Sennfeld Gewichtheber Vorführungen. Schönsiegel gab dazu Erläuterungen und Kinder konnten selbst an den Hanteln ihre Kräfte messen. Der Abend klang mit der „ASMU-Band“ aus.

Am Montagnachmittag unterhielten die Kinder vom evangelischen Kindergarten mit verschiedenen Aufführungen. Zum Abschluss sorgten die „Schwanbergstürmer“ für tolle Stimmung. Mit einem anschließenden Feuerwerk dankte der Heimatverein den zahlreichen Gästen für ihren Besuch. jüh

