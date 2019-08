Feierlicher Gottesdienst in Sennfeld

Sennfeld.Von Pfarrer Dr. Markus Roser und den Kirchengemeinderäten wurden am Sonntagvormittag 30 Jubelkonfirmanden vom Evangelischen Gemeindehaus zur Kirche geleitet, in der sie mit einem Festgottesdienst ihre Jubelkonfirmation feierten. Den Gottesdienst umrahmte musikalisch die Chorvereinigung Sennfeld, Leitung Michael Friedrich. Die Orgel und das E-Piano spielte Justus Röderer. In ihrer Festpredigt befasste sich Pfarrerin Schulz, die gemeinsam mit Pfarrer Roser den Gottesdienst gestaltete, mit dem Ersten Petrusbrief „All Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch“. Die Jubelkonfirmation feierten: Silber (25 Jahre): Kerstin Hafner, Mirijam Götz, Tabea Judith Götz. Gold (50 Jahre): Walter Heinrich Bischoff, Wilhelm Walter Friedrich, Sigrid Christel Geier, Elisabeth Goll, Heidemarie Schulz und Mechthild Seitz. Diamant (60 Jahre): Wolfgang Blum, Michael Zeltner, Helga Schwarzer, Karlheinz Wetterauer und Christel Ziegler. Eisern (65 Jahre): Walter Altrieth, Hans Walter, Heinz Daspelgruber, Horst Bauer, Helga Weisspfennig, Ursula Gramlich, geborene Krämer und Isolde Mai, geborene Nägele. Gnaden (70 Jahre): Fritz Wetterauer, Helmut Wolf, Helmut Haible, Otto Kubach, Erna Brunn, Erika Wolf und Manfred Groß. Kronjuwelen (75 Jahre): Karl Ludwig Schick, Luise Emma Walch und Lina Bender. jüh

