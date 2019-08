Faires Spiel hinter den Gefängnismauern

Ein faires Spiel mit guten Chancen für die Anstaltsmannschaft und einem etwas schmeichelhaften Sieg war die Begegnung zwischen dem SVA und den JVA-Kickern.

Adelsheim. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Germania Adelsheim sowie aus Anlass der über 40-jährigen Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt fand zum Abschluss des Adelsheimer Sportfestes ein Fußballspiel hinter den Gefängnismauern statt. Der Anstaltsmannschaft standen die Jungkicker der Germania, bestehend aus der A-Jugend und jungen Spielern aus dem Seniorenbereich gegenüber. Begleitet wurde das Team von Sportvorstand Daniel Hofmann, Gesamtjugendleiter Julian Dolk und dem A-Jugendtrainer Slavo Kudzia. Organisiert wurde die Begegnung vom Sportbeauftragten der JVA, Heiko Link, und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Anstaltsbeirats, Ralph Gaukel. Die Anstaltsleitung war durch H. Roser vertreten.

Spielball als Gastgeschenk

Zum Anpfiff überreichten die beiden Verantwortlichen des SV Germania einen neuen Spielball als Gastgeschenk.

Offensive Gastgeber

Das Spiel, das von Heiko Link geleitet wurde, ging dann bei hitzigen Temperaturen mit einem sehr offensiven Anstaltsteam los. In der Anfangsviertelstunde hatten die Jungkicker des SVA alle Hände voll zu tun, um einen Rückstand zu verhindern.

Dieses hohe Tempo konnten die technisch sehr versierten JVA-Fußballer aber nicht halten und so kam der SVA immer besser ins Spiel und ging durch David Engels mit 1:0 in Führung.

Diese Druckphase nutzten die Germanen dann noch zum 2:0 durch Robert Ost. Noch vor der Pause konnte die Anstaltsmannschaft den Anschlusstreffer erzielen. Mit diesem Spielstand ging es dann in die verdiente Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab das Anstaltsteam noch einmal so richtig Gas und konnte mit einem sehenswerten und gut herausgespielten Treffer den Ausgleich per Kopf erzielen.

Konter über Konter

Doch mit dem Nachlassen der Kräfte offenbarten sich Schwächen in der Rückwärtsbewegung des JVA-Teams und so konnten die Germanen Konter über Konter in Richtung Tor des Anstaltsteams starten. Nachdem einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten ausgelassen wurden, trafen Daniel Rüdiger und Pascal Noe zum am Ende etwas schmeichelhaften 4:2 Sieg.

Fast kein Foul

Im Anschluss an das überaus faire Spiel fanden die Teams zu einer Gesprächsrunde mit Erfrischungen und einem Imbiss aus der Anstaltsbäckerei zusammen.

Mit guten Erfahrungen, einem Spiel nahezu ohne Fouls und ohne Auseinandersetzungen und einem Sieg verließen die Germanen mit dem Versprechen, die Sportkooperation weiter zu intensivieren, wieder die Anstalt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019