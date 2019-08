„Ersten Schritt zur Selbsthilfe“ gewährleisten

AdelsheimAdelsheim.Bei einer Verletzung, etwa einem Beinbruch, wird man in ein Krankenhaus gebracht, in dem sich medizinisches Personal darum kümmert. Was in Deutschland selbstverständlich ist und gut funktioniert, ist nicht in jedem Land so gegeben.

Diese Erfahrung machte auch Sarah Pauly, als sie im vergangenen Jahr für mehrere Wochen in einem Kinderheim in Tansania arbeitete. Ihre Gedanken schweiften seitdem immer wieder zurück an ihre Zeit, ihre Erfahrungen und Eindrücke.

Dabei ließ sich ein Gedanke nicht los: die medizinische und hygienische Versorgung. Seit mehreren Wochen sammelt die Studentin deshalb Material wie Pflaster, Verbandstücher, sterile Wundkompressen sowie Hygienehandschuhe, um der Bevölkerung in Tansania zu helfen. Anfang August will Pauly wieder nach Afrika reisen – und hofft auf ein möglichst viel Gepäck.

Ein Speditionsunternehmen hilft ihr beim Transport und beim Zoll. Noch bis Freitag können die Materialien in Adelsheim beim Freibad an der Kasse abgegeben werden. Über Soziale Medien wie Instagram sowie über ihren Freundeskreis und ihre Familie rührte sie fleißig die Werbetrommel.

Die vierwöchige Reise finanziert sie selbst, doch für weitere dringend benötigte Materialien vor Ort ist sie auf Spenden angewiesen. Auf die Unterstützung ihre Familie konnte sich dabei von Anfang an zählen. „Sie meinten zu mir: ,Wenn du das willst, helfen wir dir dabei’. Auch bei meinen Freunden kam die Idee gut an“, erzählt Pauly.

Positive Eindrücke

Bei ihrem ersten Besuch in Tansania sammelte sie viele positive Eindrücke, doch Pauly lernte auch die Schattenseiten des afrikanischen Landes kennen. Die Lebenserwartung liegt bei 65,5 Jahren, der Welthunger-Index (WHI) stuft die Lage als „ernst“ ein.

Die Verbreitung von Wachstumsverzögerung bei Kindern unter fünf Jahren lag im Vorjahr bei 34,4 Prozent. Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Tansania davor, dass die medizinische Versorgung im Lande mit Europa nicht zu vergleichen und häufig technisch, apparativ und/oder hygienisch problematisch ist. Vor allem Letzteres beschäftigte die Adelsheimerin.

Mit den Heimkindern musste sie auch zum Arzt, wie sie erklärt. „Wer in einer solchen Gegend war, weiß, dass die dort herrschenden Zustände und die vielerorts schlechte Hygiene einen schocken.“ In den ländlichen Regionen sei die Lage noch schlimmer.

„Entweder man wohnt meilenweit von der nächsten medizinischen Versorgung entfernt oder hat kein Geld dafür.“

Auch Hebammen hätten aufgrund fehlender Materialien Probleme, in den Dörfern für reibungslose Geburten zu sorgen. Die Ärztedichte liegt circa bei 0,03 pro 1000 Einwohner. Ein großes „Tabuthema“, wie die Studentin aus ihrer ersten Reise weiß, ist HIV.

„Mein Eindruck: Sie Leute wollen es nicht wahrnehmen, das Thema wird verdeckt.“ Dabei gilt Tansania als eines der Länder, dass am meisten unter der Autoimmunkrankheit zu leidet. 2014 lag die Anzahl der Infizierten noch bei knapp 1,5 Millionen Menschen. Auch deshalb will sie helfen, die medizinische Versorgung zumindest ein Stück weit zu verbessern.

„Ich will tansanisches Personal wie Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte, und auch nicht-medizinisches Personal außerhalb der Städte mit den gesammelten Materialien und Spenden unterstützen“, so Pauly“. Um diesen „ersten Schritt zur Selbsthilfe“, wie sie es nennt, zu gewährleisten, will sie die Materialien persönlich vor Ort verteilen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019