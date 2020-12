Erste positive Resonanz zum Start der „Onleihe“ in der Bibliothek

Adelsheim.Seit dem Start der „Onleihe“ in der Stadtbücherei Adelsheim zum ersten Dezember sind die Rückmeldungen durchweg positiv. Das teilt Büchereileiterin Petra Berger mit. Demnach freuen sich die Nutzer über die zusätzlichen digitalen Leseangebote. Einige neue Leser konnten auch schon gewonnen werden, so Petra Berger.

Tablets angeschafft

Im Zuge der Digitalisierung der Stadtbücherei wurden auch Tablets für bibliothekspädagogische Projekte und für die Nutzung der Onleihe innerhalb der Stadtbücherei angeschafft. Sobald es die Auflagen der Coronaschutzverordnungen des Landes wieder erlauben, sollen diese auch in der Praxis und der Kooperation mit den Schulen zum Einsatz kommen.

Allerdings ist es ab Januar möglich, zwei E-Book-Reader in der Stadtbücherei auszuleihen, so die Büchereileiterin. So kann man die Onleihe bequem zu Hause ausprobieren oder im Urlaub sein Gepäck erleichtern.

Dass den Nutzern der Stadtbücherei solche zeitgemäßen Angebote zur Verfügung stehen, freut Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Kämmerer Rainer Schöll und Petra Berger.

Groß ist auch die Freude über Spenden in Höhe von insgesamt 3304 Euro, welche die Stadtbücherei 2020 von den Adelsheimer Firmen Glassline, Sack und Partner, Walter und Partner sowie von Dr. Christian Häußler, der SV Germania und verschiedenen Privatpersonen erhalten hat.

Dank dieser Spenden seien Projekte die die „Onleihe“ auch in Zukunft umsetz- und weiterführbar.

