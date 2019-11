Erlös kommt dem Kindergarten zugute

Adelsheim.Spielzeug, Bücher, Kinderwagen, Fahrzeuge und vieles mehr lockten zahlreiche Besucher zum Spiel- und Fahrzeugbasar des Fördervereins des katholischen Kindergartens „Don Bosco“.

In der Adelsheimer Eckenberghalle lockten die Verkäufer die Interessierten an ihre Stände, so dass zahlreiche Dinge einen neuen Besitzer fanden.

Für die Verpflegung sorgte der Förderverein des Kindergartens. Tatkräftig unterstützt vom Elternbeirat wurde von den Kindergarteneltern gespendeter Kuchen sowie Brezeln und Wurst gegen den kleinen und großen Hunger angeboten. Zur Unterhaltung der Kinder stand ein Maltisch bereit, der rege genutzt wurde.

Spiel- und Lernmaterialien

Der Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühren kommt in vollem Umfang dem Kindergarten zugute. Wie in den vergangenen Jahren können somit wieder Spiel- und Lernmaterialien angeschafft werden, die die pädagogische Arbeit in Kindergarten und Kinderkrippe unterstützen und für die Kinder Spaß und neue Erfahrungen bieten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019