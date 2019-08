Erfrischende musikalische Zeitreise

Viele Gäste aus nah und fern fanden sich am Samstag zu einem musikalischen Sommerabend im historischen Schlossgraben vor der traumhaften Kulisse des Unterschlosses in Adelsheim ein.

Adelsheim. Veranstalter war der Gesangverein 1839 Adelsheim, der zusammen mit dem Gastchor, der Chorvereinigung 1846 Sennfeld, einen bunten Melodienstrauß überbrachte. Das breitgefächerte Repertoire reichte von beliebten Film- und Musicalmelodien, über Volkslieder und Volksweisen bis hin zu klassischen Stücken.

Melodienreigen und Geselligkeit

Der Vorsitzende des Gesangvereins 1839 Adelsheim, Ralf Zimmermann, freute sich in seiner Begrüßung, dass sich so viele Besucher im Schlossgraben eingefunden haben. Sein besonderer Gruß galt dem Gastchor aus Sennfeld mit seiner Vorsitzenden Eva Reichert und Dirigent Michael Friedrich. Des Weiteren begrüßte er die Mitglieder des Gesangvereins 1839 Adelsheim mit Dirigent Daniel Borkeloh sowie Ehrenmitglied Reinhold Haag und Pfarrerin Angelika Bless. Der Vorsitzende dankte Baron Louis von Adelsheim, der wiederum seinen Schlossgraben und Schlosshof für die Veranstaltung zur Verfügung stellte sowie der „Gäässwärmerzunft 1927 Alleze“, die vor und nach dem Konzert die Bewirtung im Schlosshof übernahm.

Eröffnet wurde der bunte Melodienreigen unter der Klavierbegleitung von Beatrix Huber-Lohse mit einem Medley bekannter UFA-Filmmelodien von Werner Richard Heymann unter dem Titel „Es war einmal“. Dies beinhaltete Ohrwürmer wie „Ein Freund, ein guter Freund“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Eine Nacht in Monte Carlo“ und viele mehr.

Dem folgte „Zigeunerleben“ von Robert Schumann. Der Dichter Emanuel Geibel, einer der populärsten Lyriker seiner Zeit, veröffentlichte 1840 nach seiner Rückkehr von einer Griechenland-Reise einen Band Gedichte, der sogleich ein voller Erfolg wurde. Noch im selben Jahr vertonte Robert Schumann diese Gedichte. Schumann setzte in seiner Vertonung einen Rhythmus, der an einen Bolero oder Fandango erinnert. Die Singstimmen waren in den unterschiedlichsten Kombinationen geführt, gelegentlich auch solistisch hervorgehoben, dann wieder zum Tutti zusammengefasst.

Weiter ging es mit dem argentinischen Volkslied „Lorencita“ in einer Bearbeitung von Quirin Rische und der kroatischen Volksweise „Mala Moja“ nach einem Satz von Arnold Kempkens.

Den zweiten Konzertteil bestritt die Chorvereinigung Sennfeld unter Leitung von Michel Friedrich und am Klavier begleitet von Svetlana Beimer. Sie eröffneten ihren Auftritt mit „Nur wer noch träumen kann“, einer Melodie nach dem vierten Satz aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens nach einem Arrangement von Jean Frankfurter. Dem folgte der Welthit „Hallelujah“ nach der Musik von Leonard Cohnen und einem Text von Peter Schnur.

Einen weiteren Publikumsliebling sangen die Sennfelder Gäste mit „Überall auf der Welt singt man Lieder“ aus dem Gefangenenchor aus Nabucco von Giuseppe Verdi.

Noch einmal trat der Adelsheimer Gesangverein auf und begeisterte die Zuhörer mit „Musik, Musik, Musik“ von Josef Schrammel. Die Sänger entführten ihre Besucher ins Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wo die Schrammelmusik eine für Wien typische Musikgattung war, die auch als Wiener Volksmusik galt. Mit Begeisterung und Ergriffenheit folgte „Für die Schönheit dieser Welt“ nach der Musik von John Rutter. In diesem Lied beschrieb der Chor die Schönheit der Welt, und endete mit frohem Dank im Lied an den Herrn.

Herzerfrischend und voller Begeisterung folgten die nächsten Beiträge des Sennfelder Chors, indem sie die Konzertbesucher auf eine musikalische Reise mitnahmen mit „Ich war noch niemals in New York“, dem Schlager von Udo Jürgens und „Kann es wirklich Liebe sein“ aus dem Musical „König der Löwen“ von Elton John. Stimmungsvoll wurde es noch einmal mit „Atemlos“ nach einer Bearbeitung von Otto Groll, bevor der Gesangverein Adelsheim den Sonntag einläutete mit „Wochenend’ und Sonnenschein“.

Mit langanhaltendem Beifall dankten die Besucher den Chören für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Liederabend und forderte noch eine Zugabe. Diese folgte mit „Singen im Chor“. Der Titel war gleichzeitig Werbung für den Chorgesang und die Vorsitzenden luden alle Singbegeisterten in die nächsten Singstunden ein gemäß dem Text des Liedes „Wir bringen Melodien zum Klingen“.

Der abschließende Dank des Adelsheimer Vorsitzenden ging an Martina Zimmermann für die Moderation und den Wettergott, der es gut mit den Sängern meinte, zumindest hielt das Wetter so lange, dass das Konzert und das anschließende gemütliche Beisammensein im Schlosshof gut über die Bühne ging, bevor mit Einsetzen der Dunkelheit erneut Regenschauer kamen. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019