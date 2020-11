Erfreuliche Entwicklung

Leibenstadt.Äußerst erfreulich gestaltet sich die Weiterführung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Ortsrand-Nord“. Das wurde im Rahmen der Ortschaftsratssitzung in Leibenstadt deutlich. Zusätzlich sollte nun nach Abstimmung mit Landratsamt und Landwirtschaftsamt zeitnah ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Ortsvorsteher Stahl verdeutlichte an Hand detaillierter Planskizzen die mögliche Verfahrensgrenze und die auszuweisenden Wohnbauflächen, so dass die Ratsmitglieder auf dieser Grundlage die Aufnahme des Planungsgebietes in die Abgrenzungs- und Abrundungssatzung beschließen konnten. Das Verfahren soll abhängig von der Finanzierung im Jahr 2021 durchgeführt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020