Eiskalt überzeugt

Wenn man noch ein Argument gebraucht hat, warum Adelsheim eine neue Stadthalle haben muss, dann wurde es dem Gemeinderat am Montagabend eiskalt serviert: Es war wieder ziemlich frisch bei der Sitzung in der alten Sporthalle am Eckenberg. Nun ja, nicht eiskalt, aber 14 Grad können nach zwei Stunden Stillsitzen und Zuhören doch ganz schön unangenehm werden.

So berichtete Bürgermeister Wolfram Bernhardt auch gleich zu Beginn von mehreren Beschwerden über die unterkühlten Gemeinderatssitzungen der letzten Wochen. Er kündigte an, deshalb auf die sonst üblichen ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten zu verzichten. Stattdessen wolle er durch die Beschlussvorlagen „durchrauschen“. Denn leider könne man die Halle nicht auf Kachelofen-Atmosphäre hochheizen.

Zudem sei die Isolation der Sporthalle eine Katastrophe, verdeutlichte Wolfram Bernhardt. Er verwies auf die Plexiglasplatten an der Längswand, welche die einzige Dämmung der Außenwand darstellten. Aber leider: Diese millimeterdünnen Platten sind die Außenwand.

Doch freundlich von der Verwaltung mit heißem Tee und Brezeln bewirtet, war es auf der Pressebank gut auszuhalten. Ausgestattet mit Rollkragenpullis, Thermojacken und Schals überstanden auch einige tapfere Zuhörer, die Stadträte sowie die Verwaltung die 13 Tagesordnungspunkte der knapp zwei Stunden dauernden Sitzung.

Wie es ihnen im anschließenden nicht-öffentlichen Teil erging, ist unbekannt . . .

