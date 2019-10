Eingängige Melodien und tiefgründige Texte

Leibenstadt.Sefora Nelson gibt am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Leibenstadt ein Konzert.

Ein Leben mit Gott

Es wurde viel Musik gemacht in Seforas italo-deutschen Großfamilie. Oft saß man zusammen und spielte und sang ein Lied nach dem anderen.

Mit 19 Jahren zog Sefora nach Chicago und später nach Frankreich, um dort Gesang und Theologie zu studieren. Diese Verbindung ist charakteristisch für ihre Lieder geworden, in denen sie aus ihrem Leben erzählt, einem Leben mit Gott.

Ihre Bühnenkarriere startete mit dem Gewinn beim Spring-Song Contest 2009. Es folgte ihr erster Plattenvertrag mit dem grünen Album „Wenn der Tag kommt“/ „When the day comes“. Arne Kopfermann, der ihr erster Produzent war, nahm sie mit auf Tour. „Sefora hat nicht nur eine wunderbare Ausstrahlung, sondern ein großartiges Gespür für Melodielinien, die dem Hörer im Ohr hängen bleiben.“

Die nächsten Platten wurden von Samuel Jersak produziert und zu Bestsellern. Vor allem durch ihre Hoffnungshymne „Lege deine Sorgen nieder“ ist Sefora auch über Deutschland hinaus bekannt.

Begeistertes Publikum

Mit über 100 Auftritten jedes Jahr reist sie durch ganz Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien.

Sie begeistert ihr Publikum am Klavier mit ihren Liedern, aber auch durch ihre authentischen, witzigen und tiefgründig-spontanen Geschichten. Veranstalter des Konzertes mit Sefora Nelson ist die evangelische Kirchengemeinde Leibenstadt.

