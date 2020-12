„Einfach sozial“ arbeitet mit Menschen für Menschen

Sennfeld.Der Boden ist leicht schneegezuckert, die Temperatur liegt bei null Grad. Doch das Wetter und die Kälte schrecken Bernd Klumpp und seine Helfer nicht ab. Im Rahmen ihres Projektes „Einfach sozial“ leisten sie auch in diesem Jahr echte Nachbarschaftshilfe.

Der Organisator der Projekts, Bernd Klumpp, verteilte vergangenen Samstag zusammen mit seinen rund 20 Mitstreitern mehr als 40 Weihnachtsbäume kostenlos an arme Familien und Rentner. Dazu gab es Weihnachtspakete mit Gebäck, Lebensmittelgutscheine, Süßigkeiten und Spielzeug.

Für Rentner werden Behördengänge, Blutdruckgeräte, Friseurbesuche, Heizdecken und Lebensmittel organisiert. Futter für ihre Haustiere wird beschafft und Tierärzte für kostenlose Behandlungen vermittelt. Gerade Letztere sind ungemein wichtig, haben doch alte Menschen oft niemanden mehr.

Für Familien gibt es Gutscheine für Hotelübernachtungen, für Lebensmittel, Konzert- beziehungsweise Theaterbesuche und Sport- und Winterbekleidung. Unterstützt wird ferner die Beschaffung von Schulsachen. Organsiert werden zudem Tagesausflüge, zum Beispiel zu Sealife und ins Legoland. Einmal revanchierte sich ein Zirkus für die ihm geleistete Hilfe mit einer Weihnachtsvorstellung. „Auch bedürftige Familien sollen einmal richtig Urlaub machen können und ihre Sorgen vergessen. Die Menschen sollen einmal Normalität erleben dürfen“, ist Bernd Klumpp überzeugt. Was für die allermeisten selbstverständlich sei, sei für sie zu oft unerreichbarer Luxus.

Global werden zum Beispiel im Senegal-Projekte unterstützt und aktiv Hilfe zur Integration von Flüchtlingen geleistet. Das Ziel ist es, den einzelnen Menschen unbeschadet seines Schicksals und seiner Herkunft im Blick zu haben. Zahlreiche Helfer und Partner begleiten „Einfach sozial“: Busunternehmer, Bäckereien, Bauern, Einzelhändler, Vier- beziehungsweise Fünf-Sterne - Hotels, Kaufhäuser, Sportartikelhändler und Selbständige aus der Region und viele andere mehr.

Menschen kommen zusammen, die sonst nie miteinander sprechen würden. Man spornt sich gegenseitig an. So manches Vorurteil konnte bereits revidiert, manch scheinbar Unerreichbarer erreicht werden.

Man sieht das Leid direkt. Die Hilfe muss sehr diskret ablaufen, denn öffentlich will kaum jemand seine Not zeigen. Bei vielen liegt das Einkommen trotz lebenslanger harter Berufstätigkeit nur minimal über Hartz vier.

Die Not ist psychisch sehr belastend. Die Scham, um Hilfe bitten zu müssen, in Verbindung mit in den allermeisten Fällen ungerechtfertigten Anfeindungen von außen, wiegt schwer auf der Seele, so Klumpp nachdenklich.

Er verschweigt auch nicht die Schattenseiten. Zuweilen wird er wegen seines Engagements in den sozialen Medien angegangen. Und in sehr seltenen Fällen stellen sich Bedürftige hinterher als nicht wirklich bedürftig heraus.

So wurden Gutscheine schon im Nachhinein zu Geld gemacht. Doch da steht Bernd Klumpp drüber. „Wenn sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können…“. Und überhaupt: soll man die wirklich Bedürftigen durch Nichthilfe oder Kontrollen bestrafen, um die zwei Prozent zu erwischen? Das kann es nicht sein.“ Recht hat er!

„Einfach sozial“ ist kein Verein. Dadurch entstehen keine Zwangsstrukturen und null Verwaltungskosten. Somit kommt die Hilfe bei den Bedürftigen eins zu eins an. Die Spenden werden angenommen und nach Bedarf kostenlos weiterverteilt. Daher werden auch keine Geldspenden akzeptiert und im Gegensatz zum Beispiel zur Tafel keine Preise erhoben. Auch wird nur Neuware verteilt. Und genau das ist das Erfolgsrezept.

Ganz ohne Bürokratie

Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten mitmachen, ohne Zwang, ohne Bürokratie. Die Ergebnisse werden sofort sichtbar: der Dank von Menschen, die es schwer haben, deren Not man ein bisschen oder für einen kleinen Moment lindern konnte, leuchtende Kinderaugen, die einmal ein Weihnachtsgeschenk in ihren Händen halten, für das sonst das Geld fehlen würde.

„Einfach sozial“ hat bereits die Aufmerksamkeit der Bundespolitik auf sich gezogen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Bundespräsident a.D. Christian Wulff. „Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es“ – dieses Erich Kästner zugeschriebene Zitat drückt wunderbar aus, was das Wunderbare an der Arbeit von „Einfach Sozial“ ausmacht: Den Traum von einer besseren Welt nicht nur zu predigen, sondern ihn in vielen Projekten und mit vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zu leben. Zu handeln und anzupacken, statt nur zu reden.

Dabei entsteht so viel Gutes, dass es kaum weiterer Wünsche für das neue Jahr bedürfte. „Mir liegt aber sehr am Herzen, dass ,Einfach sozial’ auch 2020 mit seiner Menschen bewegenden Arbeit weitermachen kann – und von daher wünsche ich allen Beteiligten alles Gute für das nächste Jahr und uns allen, dass die Arbeit noch deutlich ausgebaut werden kann“, so Wulff in seinem letztjährigen Grußwort. Auch der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig unterstützt das Projekt. Gleiches gilt für den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Die Gruppe wurde bereits nach Berlin eingeladen.

Es gibt deutschlandweit „Einfach sozial“-Gruppen, zum Beispiel in Stuttgart und Heilbronn, auch in Köln und Oberhausen. Letztere bauen sich selbst auf. 400 bis 500 Menschen sind bundesweit beteiligt.

Beweis, dass es auch anders geht

„Einfach sozial“ ist ein Projekt von Menschen für Menschen. Gerade in der Krise, die so manchen Egoismus ungeschminkt zu Tage fördert, liefern Klumpp und seine Mitstreiter den sichtbaren Beweis, dass es auch anders geht. Auf die nächsten Aktionen darf man schon jetzt gespannt sein. cg

