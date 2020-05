Eine wertschätzende Geste

Adelsheim.Seit einigen Tagen hängt am Zaun des katholischen Kindergarten „Don Bosco“ in Adelsheim ein Schriftzug. „Wir vermissen euch“ steht in großen Buchstaben auf dem Banner. Damit wollten die Kindergartenmitarbeiter den Kindern und derene Familie sowie dem Elternbeirat, Förderverein und den Kooperationspartnern in dieser besonderen Zeit einen Gruß zukommen lassen.

Am Dienstagmorgen trafen einige Betreuer zum Dienstbeginn in der Notbetreuung jedoch auf eine blumige Überraschung. Unter dem Schriftzug waren weitere Buchstaben angebracht worden. „Wir euch auch“ ist jetzt dort zu lesen. Des Weiteren wurden die sich darunter befindenden Pflanzringe mit bunten Blumen bepflanzt.

Überwältigt von dieser wertschätzenden Antwort wurden alle Mitarbeiter informiert und postwendend eine Antwort an den Elternbeirat und Förderverein verfasst, die für diese Aktion verantwortlich waren.

