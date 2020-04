„Eine tolle Aktion in dieser turbulenten Zeit“

Stell dir vor, es ist der 23. April, der Welttag des Buches – und keiner liest vor. Dieses Szenario gefällt Autorin Gisela Sachs überhaupt nicht. Deshalb verschenkt sie einen Text für Kinder als E-Book.

Adelsheim/Heilbronn. Die in Adelsheim aufgewachsene, heute in Heilbronn lebende Krimi- und Jugendbuchschreiberin las in der Vergangenheit am Welttag des Buches stets in Schulen der

...