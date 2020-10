Edgar Kraft engagierte sich 36 Jahre für die Stadt

Adelsheim.Nach insgesamt 36 Jahren ehrenamtlichem Engagement schied Stadtrat Edgar Kraft, der sich für die Sitzung am Montag entschuldigt hatte, auf eigenen Wunsch aus dem Adelsheimer Gemeinderat aus.

Große Verdienste erworben

Bürgermeister Wolfram Bernhardt blickte auf den Werdegang von Edgar Kraft zurück, der von 1984 bis 2019 Ortschaftsrat in Leibenstadt, von 1994 bis 2020 Stadtrat von Adelsheim und von 1999 bis 2020 Bürgermeister-Stellvertreter war. „Die ehrenamtliche Ausübung dieses Amtes für die Stadt Adelsheim verdient öffentliche Anerkennung“, hob Bernhardt hervor und verlas die Urkunde. Von Seiten des Stadtrates ergriff Heide Lochmann als dienstälteste Stadträtin das Wort und bedauerte, dass Kraft nicht zur Sitzung gekommen war. „Er hat sich große Verdienste um Adelsheim erworben“, betonte sie und erinnerte an das Wasser- und Abwasserkonzept oder an die Entscheidung für das Schwimmbad. „Er war einer von denen, die sich haben umstimmen lassen und kooperativ waren, was Adelsheim letzten Ende zugutekam. Er hat viel für die Stadt geleistet.“

Ein Mahner, wenn es um Geld ging

Rolf Friedlein von der CDU-Fraktion addierte die Jahre, in denen sich Edgar Kraft in der Kommunalpolitik eingebracht hat: „99 Jahre kommunale Erfahrung sind eine stolze Summe“, meinte er. Edgar Kraft habe es immer verstanden, auch junge Menschen für den Gemeinderat zu begeistern. „Wenn es um das Geld der Bürger ging, war er ein Mahner“, erinnerte er sich. Bei unterschiedlichen Interessen sei Kraft häufig als Vermittler tätig gewesen. Für die Zukunft wünsche man ihm das Beste. Einstimmig akzeptierte der Gemeinderat den Antrag von Edgar Kraft.

Als Ersatzbewerber für den Wohnbezirk Leibenstadt wurde Ralf Becker als Nachrücker vereidigt. Weiter mussten die Stellvertreter für den Bürgermeister neu gewählt werden. Einstimmig wählte der Gemeinderat Heide Lochmann zur ersten Stellvertreterin, Meta Götz zur zweiten Stellvertreterin, Michael Sauter in Abwesenheit zum dritten Stellvertreter und Gebhard Kunkel zum vierten Stellvertreter.

Der ausgeschiedene Stadtrat Edgar Kraft gehörte dem Technischen Ausschuss, der Arbeitsgruppe „Neubau Eckenberg-Sporthalle“, dem Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken und dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Korb-Leibenstadt an. Stadtrat Rolf Friedlein stellte den Geschäftsordnungsantrag, die Besetzung der Ausschüsse und Zweckverbände noch zu vertagen, was der Gemeinderat einstimmig akzeptierte. dani

