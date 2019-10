Durchwachsene Leistungen am Bodensee

Adelsheim.Zum vierten Mal in Folge gelang es der Jungenmannschaft der Martin-von-Adelsheim-Schule, sich für den Internationalen Bodensee-Schulcup zu qualifizieren. Austragungsort in diesem Jahr war Balgach im Kanton St. Gallen in der Schweiz.

Der Wettkampf entstand im Rahmen einer Umstrukturierung des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. Rund 500 Kinder und Jugendliche der Bundesländer und Kantone rund um den Bodensee nehmen jährlich daran teil. Auf der einen Seite steht natürlich der Wettkampfcharakter dieser Veranstaltung im Mittelpunkt, gleichzeitig geht es bei dieser Begegnung aber auch darum, Verständnis, Fairness und Toleranz zu fördern. Nach einer kurzen Begrüßung starteten die insgesamt acht Mannschaften der Wettkampfklasse III/2 (Jahrgang 2003 bis 2005) mit ihrer ersten Disziplin, dem Weitwurf. Die Martin-von-Adelsheim-Schule wurde durch folgende Schüler vertreten: Martin Bender, Manuel Dose, Dennis Grilitzki, Alexander Gromik, Robin Kull, Lenny Leimbach, Leo Leiß, Jannick Schmidt, Tim Stadler und Nathan Storz. Robin Kull warf mit überragenden 81 Metern am weitesten in seinem Team. Beim anschließenden Sprint lagen Lenny Leimbach und Manuel Dose (beide 9,97 Sekunden) vorne. Die restlichen Sprinter lagen auch nur knapp über der Zehn-Sekunden-Marke.

Nach der Mittagspause stand Weitsprung auf dem Programm. Hier waren Lenny Leimbach (5,22 Meter) und Robin Kull (5,17 Meter) mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Einen Weitsprung von 4,80 Meter erreichten Manuel Dose, Denis Gnilitzki und Nathan Storz. Als vorletzte Disziplin folgte die Staffel 4x75 Meter, bei der das Team mit Nathan Storz, Manuel Dose, Lenny Leimbach und Tim Stadler die höhere Punktzahl der beiden Teams erhielt. Mit dem 800-Meter-Lauf folgte die letzte Disziplin des Tages. Nathan Storz und Lenny Leimbach liefen nahezu gleichzeitig über die Zielgerade (2 Minuten und 21 Sekunden) und holten so noch einmal Punkte für ihr Team.

Für einen Podiumsplatz reichte es bei der Siegerehrung nicht. Den fünften Platz kommentierte Martin Bender folgendermaßen: „Es lief dieses Mal einfach nicht so gut, wir hätten bessere Leistung abliefern können“. Auch die Sportlehrer, Regina Reimold-Fischer und Fabian Berger, konnten dies nur bestätigen.

