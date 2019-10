Duo stellt den König David vor

Sennfeld.Das Duo „WindWood & Co“ kommt am Samstag, 19. Oktober, nach Sennfeld. Vanessa Feilen und Andreas Schuss präsentieren um 19 Uhr in der evangelischen Kirche ein faszinierendes Konzert mit toller Musik und einer beeindruckenden Lebensgeschichte.

Akustische Instrumente

Das Duo, dass mit einem knappen Dutzend akustischer Instrumente quer durch Deutschland und das angrenzende Ausland reist, stellt den Gottesdienstbesuchern diesmal den biblischen König David vor: einen in mancherlei Hinsicht „vielseitigen“ Mann.

David war nicht nur Schafhirte, Musiker, Therapeut, Dichter, Staatsmann und Soldat. In ihm spiegelt die biblische Botschaft auch die Komplexität menschlicher Emotionen von Wut bis Euphorie, von Begierde bis Selbstzweifel, von Sinnsuche bis Sendungsbewusstsein.

Wenn Vanessa Feilen und Andreas Schuss in die Rolle der Spielleute Gottes schlüpfen, dann erzählen sie mit Worten und Melodien nicht nur das Leben Davids, sondern stellen auch augenzwinkernd Bezüge zur Gegenwart her. Ihre Geschichte verpacken „WindWood & Co“ wie immer in sanften Humor und wunderschöne Melodien.

Dabei ist die Instrumentenauswahl von „WindWood & Co“ vielfältig. Neben Harfe, Kontrabass, Gitarre und Mandoline, kommen mit Panflöte, Klarinette, Traversflöte und Saxophon spannende Holzblasinstrumente sowie Klavier und Akkordeon zum Einsatz.

Eine Kollekte für die Musiker wird erbeten.

